1 Perfekt präpariert wie im Januar 2022 wird sich die Hochfirstschanze präsentieren. Foto: /Flaig

Die deutschen Skisprung-Adler sind super in die Saison gestartet, Pius Paschke führt den Weltcup an – und jetzt geht es in den Schwarzwald.









Es ist angerichtet – jetzt kann die große Sause starten. Von Freitag bis Sonntag starten die deutschen Adler beim Heim-Weltcup in Titisee-Neustadt. Dabei gibt es eine Premiere: Im Schwarzwald steht am Freitag zunächst der Super-Team-Wettbewerb auf dem Programm, ehe am Samstag und Sonntag zwei Einzelspringen folgen.