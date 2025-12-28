Karl Geiger muss in seiner Heimat Oberstdorf den nächsten großen Rückschlag hinnehmen. Die erste Qualifikation vor der Vierschanzentournee gewinnt der slowenische Topfavorit.
Oberstdorf - Achtungserfolg für Philipp Raimund, schwere Schlappe für Karl Geiger: Der fünfmalige Skisprung-Weltmeister hat den Auftakt der Vierschanzentournee vermasselt und muss beim ersten Springen in Oberstdorf zuschauen. Geiger kam in der Qualifikation nicht über 106,5 Meter hinaus und landete damit auf Rang 53. Raimund dagegen beendete die Qualifikation auf Platz zwei.