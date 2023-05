1 Voll fokussiert: So kennt man David Siegel. Foto: Eibner-Pressefoto/tad

David Siegel ist beim DSV ausgebootet worden und muss seine Karriere beenden. Der 26-Jährige hat nicht nur seit 2019 einen steinigen Weg zurückgelegt.









Für David Siegel ist offenbar in den Mannschaften des Deutschen Skiverband kein Platz mehr. Obwohl er in der vergangenen Saison vier Top-Ten-Plätze im Continentalcup geholt hat und bis in den Februar 2023 gut im Rennen lag, ehe zum Ende der Saison ein wenig der Wurm drin war, wurde der Springer aus dem Sulzer Stadtteil Dürrenmettstetten, der für den SV Baiersbronn startet, für keinen Förderkader nominiert und muss daher gezwungenermaßen mit 26 Jahren seine Karriere beenden. Wir schauen zurück auf eine erfolgreiche Laufbahn, die aber gleichzeitig von großen gesundheitlichen Rückschlägen begleitet wurde.