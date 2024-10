1 Am 3. Mai feierte das Skiinternat Furtwangen das 40-jährige Bestehen. In der vergangenen Saison haben die SKIF-Sportlerinnen und Sportler zwölf Meistertitel und insgesamt 23 Medaillen bei deutschen und internationalen Meisterschaften geholt. Foto: Niclas Kullmann.

Die Wintersport-Saison 2024/25 steht vor der Tür. Am SKIF gibt es einige Veränderungen: Neun Sportler sind neu, es gibt einen neuen Trainer und keine Langläufer mehr. Internatsleiter Niklas Kullmann gibt einen Überblick.









Mit dem Beginn des neuen Schuljahrs am 9. September starteten die Schüler des Skiinternats Furtwangen in die Saisonvorbereitung. In der vergangenen Saison waren 29 Sportler am Skiinternat, in diesem Schuljahr sind es 27.