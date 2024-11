Skisport-Event in Schonach: Weltcup-Ticket dient als Fahrkarte

Skisport-Event in Schonach

1 In Schonach steigt auch 2025 der FIS Weltcup Nordische Kombination „Schwarzwaldpokal“. Foto: Moritz Huber/Schwarzwaldpokal Schonach

Der Vorverkauf für den FIS Weltcup Nordische Kombination „Schwarzwaldpokal“ in Schonach läuft. Der Eintritt beinhaltet auch die ÖPNV-Nutzung. Das Ski-Springen in Neustadt lockt bereits im Dezember.









Der Vorverkauf für den renommierten FIS Weltcup Nordische Kombination „Schwarzwaldpokal“ in Schonach hat begonnen. Wer dabei sein will, wenn sich vom 17. bis 19. Januar 2025 die weltbesten Athleten im Schwarzwald treffen, um in vier spannenden Wettkämpfen um Weltcuppunkte und den legendären Schwarzwaldpokal zu kämpfen, kann sich nun Karten sichern.

Tickets können online auf der offiziellen Website www.schwarzwaldpokal.de oder persönlich in der Tourist-Information in Schönwald (Franz-Schubert-Straße 3) oder im Rathaus Schonach auf der Gemeindekasse erworben werden. Lesen Sie auch Das Tagesticket kostet 22 Euro, während Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren freien Eintritt haben. Wieder dabei in diesem Jahr: Mit dem „Hochschwarzwälder Zweierlei“ haben Fans die Möglichkeit, ein kombiniertes Ticket für beide Schwarzwälder Weltcup-Highlights zu erwerben. Für 40 Euro erhält man Eintritt für einen Tag beim Weltcup der Nordischen Kombination in Schonach und für einen Tag beim FIS Weltcup Skispringen in Titisee-Neustadt, das vom 13. bis 15. Dezember 2024 stattfindet. Ein besonderes Highlight „Ein besonderes Highlight ist, dass die Eintrittskarte zu unserem Weltcup gleichzeitig als ÖPNV-Fahrkarte gilt. Unsere Gäste können somit aus ganz Baden-Württemberg kostenlos mit dem öffentlichen Nahverkehr an- und abreisen“, erklärt das Organisationsteam. Um den Komfort zu erhöhen, werden zwischen dem Bahnhof Triberg und Schonach zu den Stoßzeiten zusätzliche Busse eingesetzt. Die Veranstalter hoffen, dass viele Zuschauer dieses Angebot nutzen und umweltfreundlich zum Event anreisen. Der FIS Weltcup Nordische Kombination „Schwarzwaldpokal“ in Schonach verspricht wieder ein sportliches Highlight in der einzigartigen Kulisse des Schwarzwaldes zu werden. „Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Tickets, und seien Sie live dabei, wenn die internationale Elite der Nordischen Kombination um den Sieg kämpft“, wirbt der Skiclub-Präsident Christian Herr. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es online unter www.schwarzwaldpokal.de.