Skisport: Biathlon Elite in Schönwald zu Gast

1 Am letzten Septemberwochenende findet ein Wettkampf für den Biathlonnachwuchs in Schönwald statt. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Der 1. DSV E.INFRA Schülercup/ RWS Cup findet im Rothaus Loipenzentrum statt. Start des Wettkampfs ist am Freitag, 27. September.









Traditionell am letzten Septemberwochenende findet der erste DSV E.INFRA Schülercup/RWS-Cup statt. In diesem Jahr ist die Deutsche Biathlon-Elite der Schülerklassen 13 bis 15 im Rothaus Loipenzentrum in Schönwald zu Gast. Der Ski-Club Schönwald richtet diesen dreitägigen Wettkampf aus, an dem rund 200 männliche und weibliche Nachwuchsbiathleten aus allen nationalen Skiverbänden teilnehmen werden, so eine Mitteilung.