Topspiele und Abstiegskracher In den Bezirksligen herrscht oben und unten Spannung pur

In Sachen Top-fünf-Platzierungen und dem berühmt-berüchtigten Relegationsstrich gab es in den Bezirksligen mehrere wichtige Begegnungen. Bereits am Mittwoch geht’s in Staffel 1 mit dem Duell Zweiter gegen Dritter weiter.