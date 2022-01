2 Rodelspaß nicht weit weg von der Schömberg-Spur: Auch eine Familie aus Freudenstadt und Stuttgart nutzte die guten Bedingungen. Foto: Schwark

Aktuell herrschen auf den Höhen der Schwarzwaldhochstraße nahezu optimale Wintersportmöglichkeiten. Doch auch abseits der beliebten Tourismusstraße hat die Region einiges an Winterspaß zu bieten – unter anderem in Loßburg.















Link kopiert

Loßburg/Region - Viele Menschen aus schneefreien Gebieten zieht es an schönen Tagen, vor allem am Wochenende, an die Schwarzwaldhochstraße, um dort den Winter und die Natur zu genießen. Des einen Freud ist des andern Leid, wenn sich wie auch am vergangenen Wochenende Blechlawinen der Schwarzwaldhochstraße entgegenwälzen. Doch es muss nicht immer die Schwarzwaldhochstraße sein, wissen zumindest viele Einheimische.

Viele gespurte Loipen

Aktuell hat sich die Schneelage im Höhenbereich von 600 bis 700 Metern wieder verschlechtert. So sind zum Beispiel die bekannten Loipen rund um Musbach und Igelsberg bei der zurzeit dünnen Schneedecke nicht in allen Bereichen nutzbar. Wenn die Schneelage passt, bieten viele Gemeinden gespurte Loipen. Im Landkreis gibt es mehrere Vereine, die mit viel Engagement attraktive Rundspuren in den Schnee zaubern – für Kenner eine optimale Möglichkeit, dem Besucheransturm in den klassischen Wintersportregionen auszuweichen.

Der Schömberg zum Beispiel bietet Skilangläufern beste Bedingungen. So meldete der Loßburger Wintersportbericht am vergangenen Wochenende Schneehöhen von fünf bis 20 Zentimetern. Genug, um die Loßburger Langlaufspur rund um den Schömberg zu präparieren. Die sieben Kilometer lange Klassik- und Skatingspur bot am Wochenende vielen Langläufern optimale Bedingungen. Wenn das Wetter passt, können die Wintersportler auf dieser Loipe eine schöne Sicht bis zur Schwäbischen Alb genießen. Zuweilen ist sogar Alpensicht möglich. Mit 57 zu überwindenden Höhenmetern ist die Loipe auch für Freizeitsportler gut zu bewältigen. Für viel Spaß sorgt auch die Loßburger Langlaufspur 3. Mit 3,5 Kilometern und 43 Höhenmetern führt die Rundspur um den Büchenberg. Ausnahmsweise wurde auch die Ein-Kilometer-Rundspur um den Ödenwald gespurt. Näheres zur jeweiligen Schneelage ist im Internet im Schneebericht für Loßburg zu erfahren.

Offizielle Rodelhänge

Viele Langläufer genossen am Wochenende die wohltuende Ruhe rund um den Schömberg. Und nicht weit vom Startpunkt der Loipe entfernt kamen auch viele Familien mit ihren Kindern auf ihre Kosten. Am kurzen Abfahrtshang abseits der Straße ging es mit dem Schlitten auf vergnügliche Fahrt. Für Rodelfans bieten sich auch die offiziellen Rodelhänge in Obertal-Buhlbach oder auf dem Ruhestein an. Langläufer schätzen zudem die sechs gespurten Loipen in Buhlbach. Weitere Informationen gibt es unter www.baiersbronn.de/de-de/service/wintersportbericht und unter www.freudenstadt-loipen.de.

Bis Mitte der Woche dürfte sich die Schneelage unter 800 Metern etwas verschlechtern. Einzelne Wettermodelle sagen zumindest ab Wochenmitte im Bergland wieder winterliche Verhältnisse voraus. Wenn das Wetter passt, lohnt es sich allemal, auch die nicht so bekannten Loipen zu testen. Ein Vorteil ist dabei, dass meist genügend Parkplätze zur Verfügung stehen.