Skisessel außer Kontrolle: Bangen um Schwerverletzte nach Skilift-Unfall in Spanien

Bangen um Schwerverletzte nach Skilift-Unfall in Spanien

2 Große Bestürzung herrschte nach dem Unfall in dem spanischen Skigebiet. Foto: Verónica Lacasa/EUROPA PRESS/dpa

Einen Tag nach dem schweren Unfall in einem Skigebiet im Nordosten Spaniens sitzt der Schreck tief. Die Skistation will indes schnell wieder öffnen.









Link kopiert



Madrid - Nach dem schweren Skilift-Unfall im Nordosten Spaniens liegen zwei 18-jährige Spanierinnen weiter schwer verletzt in Krankenhäusern. Beide werden auf Intensivstationen in Hospitälern von Saragossa betreut, der Hauptstadt der Autonomen Region Aragonien, wie die spanische Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf die Regionalregierung berichtete. Über ihren genauen Zustand war auch am Morgen nichts weiter bekannt.