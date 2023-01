1 Ski-Superstar Mikaela Shiffrin siegt am Kornplatz – und spricht offen über Menstruationsbeschwerden. Foto: WITTERS/ThomasBachun

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin holt am Kronplatz Sieg Nummer 84 und spricht offen über ihre Menstruationsbeschwerden. Beim ORF übersetzt man sie falsch – das sorgt für Unterhaltung im Netz.















Ski-Superstar Mikaela Shiffrin hat in einem Interview mit dem ORF am Kronplatz in Italien offen über ihre Menstruationsbeschwerden gesprochen und wurde prompt falsch übersetzt. Im Netz sorgt das Video nun für Aufsehen.

Wortwörtlich sagte die Skirennläuferin aus den USA: „I‘m kind of in an unfortunate time of my monthly cycle“. Sie beschreibt, dass sie nicht den besten Moment in ihrem monatlichen Zyklus habe und sich sehr müde fühle. Immer wieder hatten zuletzt Profisportlerinnen auf das Thema Menstruationsbeschwerden im Leistungssport hingewiesen – auch Shiffrin scheut sich nicht.

Ein Dolmetscher des ORF versteht die Aussage aber offenbar falsch und spricht vom Radfahren. Der peinliche Fehler sorgt im Netz für Aufsehen.

Für Shiffrin selbst wohl viel wichtiger als dieser Patzer beim ORF: Sie holte am Kronplatz ihren Weltcup-Sieg Nummer 83 und 84 und stieg bereits am Dienstag zur alleinigen Rekordhalterin bei den alpinen Damen auf.

Hält die US-Amerikanerin ihre Topform, dürfte sie in dieser Saison auch noch den Allzeitrekord von Ingemar Stenmark mit 86 Siegen knacken. Die Sportlerin hatte nach ihrem Auftritt erst mal nur einen Wunsch. „Ich will einfach nur schlafen.“