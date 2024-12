Triberger Weihnachtszauber Musiker, Artisten und Feuershows verzaubern am Wasserfall

Schlag auf Schlag ging es beim Triberger Weihnachtszauber in den vergangenen Tagen – und auch der Schlussspurt an diesem Montag, 30. Dezember, bietet noch einmal zahlreiche Glanzlichter, bevor mit dem Feuerwerk am Abend eine Ära zu Ende geht.