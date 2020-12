Skilifte nicht rentabel Lohnt sich Wintersport in St. Georgen überhaupt noch?

Dass man im Dezember über das Skifahren nachdenkt, ist in St. Georgen schon längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Zu selten schneit es dafür genug. Die Ironie: Jetzt, wo es an manchen Liften möglich wäre, ist es nicht erlaubt.

Fragt man die Betreiberfamilien der fünf Oberkirnacher Lifte, so sind sie sich in einem alle einig: Dieses Freizeitangebot kann man nur mit viel Idealismus aufrechterhalten. Die Zeiten, in denen man damit viel Geld verdiente, sind vorbei. "Früher hatten wir in der Regel gute 100 Betriebstage in einer Saison", erinnert sich Hartmut Haas vom Kesselberglift. Und heute? "Letzten Winter haben wir den Lift drei, vier Tage laufen lassen."

Nur einen einzigen Skitag im vergangenen Winter

Noch düsterer sieht es beim Winterberglift aus, der von den Fünfen am tiefsten gelegen ist. "Es ist eine Glückssache, wenn der Lift läuft", sagt Elke Bähr. "Letzten Winter hatten wir einen einzigen Skitag – und die Kosten bleiben die gleichen." Denn der TÜV komme jedes Jahr, unabhängig davon, wie oft der Lift laufe. "Wenn die Kosten höher sind als das, was reinkommt, muss man sich ernsthaft Gedanken machen", meint Bähr. Gehe das Ganze betriebswirtschaftlich nicht mehr auf, könne man das nicht über Jahre hinweg weiterführen, betont sie – "Idealismus hin oder her".

Der jährliche TÜV ist auch etwas, an dem sich Müller stört. Nicht, weil ihm die Sicherheit seiner Gäste am Oberen Schlossberglift nicht wichtig ist, sondern weil jedes Bundesland in dieser Hinsicht sein eigenes Süppchen kocht. "In Bayern findet die Prüfung beispielsweise nur alle zwei Jahre statt."

Müller führt im Zuge dessen auch die unterschiedlichen Sichtweisen der europäischen Länder sowie einzelne Ausnahmeregelungen an. So gilt angesichts vieler Berufspendler in Baden-Württemberg etwa eine Ausnahme bei der Rückkehr aus Teilen der Schweiz. Wenn sich jemand dort kürzer als 24 Stunden aufhält, muss er nicht in Quarantäne. Seine Befürchtung: Skifahrer könnten dieses Schlupfloch ausnutzen und ins Ausland fahren, während die Betriebe vor Ort stillstehen. "Irgendwo ist das natürlich nicht gerecht", meint er.

Einige wollen gar nicht öffnen

Dass sich angesichts der unsicheren Situation einige Betreiber dafür entscheiden, in dieser Saison erst gar nicht zu öffnen, berichtet Willi Stockburger. Ihm gehört der Brigachlift. "Ich habe vom Prüfer erfahren, dass manche im vornerein schon den TÜV für dieses Jahr abbestellt haben", erzählt er. Doch die Zahl derer scheint relativ gering: Von den 14 Skiliften, die sein Prüfer abnehme, hätten sich hierzu zwei entschieden.

Stockburger relativiert die Lage der hiesigen Betreiber. "Da gibt es andere, die trifft es härter", betont er. Schließlich seien die Oberkirnacher Anlagen lediglich ein Zubrot, niemand betreibe den Lift hauptberuflich. Dennoch bringen auch ihn die jährlichen Fixkosten, die etwa für Versicherungen anfallen, ins Grübeln. "Letzte Saison sind wir gerade einmal vier Tage gefahren, da steht schon die Überlegung im Raum, ob man nicht ganz aufhört."

"Klima ist unser größter Feind"

Unsicherheit – das hört man auch im Gespräch mit Otmar Klausmann heraus, der den Schlossberglift gemeinsam mit Roland Fichter betreibt. "Wir hängen ein bisschen in der Luft", erzählt er. Corona erschwere die Lage zwar, doch das eigentliche Problem sei ein anderes: die hohe Schneefallgrenze. "Früher war es so: Wenn der Winterberglift gerade so zu wenig Schnee gehabt hat, hat es uns schon gereicht. Aber jetzt regnet es bei uns auch wenn es unten regnet und wir haben genauso viel Betriebstage wie die anderen", erzählt er.

Klausmann bringt es auf den Punkt: "Das Klima ist unser größter Feind." Dass sich alles so rapide ändere, habe man vor einigen Jahren noch nicht gedacht – etwa, als man noch eine neue Überdachung für die Talstation gebaut hatte. "Da waren wir noch etwas optimistischer, das würden wir heute wohl nicht mehr machen", sagt er.

Selbst wenn die Lifte im Januar wieder öffnen dürften, stehe die Überlegung im Raum, es für diese Saison sein zu lassen. Die Auflagen seien komplex, vieles noch ungeklärt. "Wie macht man das, wenn der Andrang groß ist, sagt man dann ›tut mir leid, ihr müsst wieder gehen‹?", so Klausmann.

Teilweise schon von den Großeltern betrieben?

Selbst wenn Corona vorbei ist, bleibt also abzuwarten, wie lange sich die Skisaison in St. Georgen überhaupt noch lohnt. Doch im Gespräch mit den Betreibern merkt man schnell: "Jetzt ist Schluss" – dazu will sich keiner so recht durchringen. Dafür steckt zu viel Herzblut und Historie in den Liften, die teilweise von den Großeltern in Betrieb genommen wurden. Der Idealismus überwiegt. Für Hartmut Haas und seinen Kesselberglift ist beispielsweise trotz ­sinkender bis ausbleibender Einnahmen klar: "So lange Schnee liegt, machen wir weiter."

Die fünf auf Gemarkung Oberkirnach gelegenen Lifte entstanden alle in etwa um die gleiche Zeit. Im Jahre 1967 wurde der Kesselberglift in Betrieb genommen – gebaut von Artur Summ, einem Schreiner aus Villingen. Er hatte zuvor in der Kriegsgefangenschaft in Italien einen Liftbauer kennengelernt. In den Folgejahren, bis 1970, entstanden die anderen vier Lifte, sodass alle Anlagen seit mindestens 50 Jahren Wintersportler erfreuen. Manche von ihnen werden bereits in dritter Generation betrieben.