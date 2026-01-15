Skilift-Unfall am Feldberg: Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Wie kam es dazu, dass ein Kind am Feldberg von einem Sessellift stürzte? Vor Gericht geht es um die Schuldfrage. Der beschuldigte Mitarbeiter des Betriebs wehrt sich gegen die Vorwürfe.
Ein Mädchen schafft es nicht richtig auf einen Sessellift am Feldberg und stürzt mehrere Meter in die Tiefe. Für die damals Achtjährige endete ihr Skikurs im März vergangenen Jahres mit einem dreitägigen Krankenhausaufenthalt und mehreren Prellungen, wie die Eltern berichteten. Vor dem Amtsgericht Schönau verantworten muss sich deshalb ein Mitarbeiter der Herzogenhornbahn in Todtnau (Kreis Lörrach). Er bestritt die Vorwürfe.