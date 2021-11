1 Der Parkplatz Skilift wurde erweitert und trägt nun den Beinamen Zollernburg-Panorama. Foto: Kuster

Die Stadt Albstadt reagiert auf den Besucheransturm im vergangenen Winter und baut ihre Wanderparkplätze aus. Den Anfang hat der Parkplatz am Onstmettinger Skilift gemacht; er ist von 60 auf 125 Parkplätze erweitert worden.















Albstadt-Onstmettingen - In den vergangenen Jahren haben Outdoor-Aktivitäten in Albstadt einen regelrechten Boom erlebt – mit dem Ergebnis, dass die Parkplätze nahe der Premiumwanderwege zu Spitzenzeiten überbelegt waren. Besonders nach den Extremsituationen im vergangenen Winter wurde klar, dass eine Erweiterung der Parkplätze unumgänglich ist, wenn man der Besucherzahlen künftig Herr werden möchte.

Zur Erinnerung: Der Winter 2020/21 brachte neben viel Schnee auch einen Lockdown. Beides zusammen führte dazu, dass die Ski- und Schlittenhänge im Talgang überlaufen waren. Da die Parkplätze schnell an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen sind, parkten die Besucher auf den Straßen. Da diese teilweise auch blockiert wurden, sperrte die Stadt Albstadt einzelne Zufahrten. Die Polizei versuchte die Verkehrslage zu beruhigen, um die Belastung für Anwohner einzugrenzen.

An normalen Wochenenden reichen die Kapazitäten

"Unter der Woche und an ›normalen‹ Wochenenden sind die Kapazitäten völlig ausreichend", meint Kulturamtsleiter Martin Roscher. An Feiertagen, bei schönem Wetter oder an schneereichen Wochenenden könne die Situation am Raichberg allerdings schon mal kritisch werden. Daher wurde der Parkplatz Skilift erweitert; zudem solle ein einheitliches Parkleitsystem mit neuer Beschilderung an allen sechs Parkplätzen am Raichberg, den Besuchern die Parkplatzsuche erleichtern.

Laut Max Konzelmann soll der Parkplatz Skilift zum "touristischen Parkplatz" werden – schließlich gelangt man von ihm zum Skilift, zum Premium-Winterwanderweg und zum Traufgang Zollernburg-Panorama. Daher wurde er nicht nur erweitert, sondern gleich umbenannt: Statt "Parkplatz Skilift Dagersbrunnen" heißt er künftig "Parkplatz Zollernburg-Panorama". "Dadurch wird sein Wiedererkennungswert gesteigert und die Aufmerksamkeit der Leute auf ihn gelenkt", erklärt Konzelmann

Eine Toilette, die ohne Wasser funktioniert

Damit nicht genug: Es wurden Mülleimer, eine "Dog-Station" und eine autarke Bio-Kompost-Toilette der Firma Nowato aufgestellt. Nowato steht für "No Water Toilet", also eine Toilette, die ohne Wasser funktioniert – in diesem Fall die ideale Lösung, da es am Parkplatz keine Abwasserleitung gibt. In einem schwarzen Kaminschacht wird die darin stehende Luft erhitzt und treibt eine Turbine am Ende des Schachts an. Dadurch entsteht eine Luftzirkulation, die nicht nur die Hinterlassenschaften trocknet, sondern auch die Gerüche nach draußen transportiert. Die Toilette wird viermal pro Woche gereinigt, mindestens einmal im Monat wird der Füllstand überprüft, und alle drei Monate wird sie leergepumpt. Die Toilette ist barrierefrei, ebenerdig und besitzt ein separates Urinal für die Herren. Solarpaneele auf dem Dach sorgen für die nötige Stromversorgung; das Licht wird durch einen Bewegungsmelder eingeschaltet.

Gefördert und finanziert wurde die Toilette durch das Regionalbudget des Konversionsraum-Alb. Insgesamt kostete die Toilette 15 480 Euro, wobei 12 384 Euro – also 80 Prozent – über das Regionalbudget finanziert wurden; die übrigen Kosten von 6730 Euro bleiben damit bei der Stadt Albstadt.

Weitere Parkplätze im Blick

Der Parkplatz am Skilift ist nicht der einzige, um den sich die Stadt Albstadt kümmern will. In Burgfelden ist die Situation ebenfalls mit einer gezielten Lenkung der Besucher und Erweiterungen der Parkplätze lösen. Der Parkplatz Waldäcker wird derzeit auf etwa 50 Parkplätze erweitert.

Ein Sonderfall hingegen ist der Parkplatz Stich an der L 360, der ebenfalls dringend vergrößert werden muss – allerdings befinden sich fast alle angrenzenden Grundstücke in Privatbesitz. Im Zusammenspiel mit Schutzgebiete und Biotope ist eine Erweiterung bislang nicht möglich gewesen.

Schneller realisieren lässt sich hingegen die Erweiterung des Parkplatzes Heersberg in Burgfelden auf 100 Stellplätze und die Vergrößerung der Parkplätze Stocken auf 61 Parkplätze und Fuchsfarm auf 53 Parkplätze in Onstmettingen. Auch die Installation einer Bio-Trocken-Toilette auf dem Parkplatz in Burgfelden ist geplant.

Traufgang-Scouts weisen den Weg

Das Angebot auf den Traufgängen ergänzen seit diesem Sommer die "Traufgang-Scouts". Sie teilen ihr Wissen mit den Wanderern und weisen bei Bedarf auf die Regeln hin.

Das wichtigste Ziel für Ortsvorsteher Siegfried Schott ist, dass die Parkplätze Winter gleichmäßig ausgelastet sind. Ferner sind ihm drei weitere Punkte wichtig: Die Inbetriebnahme des Skilifts und dass sowohl der "Stich" als auch der Parkplatz am Restaurant Zollersteighof entlastet werden.