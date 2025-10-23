Skigebiet mit Blick auf Klimawandel: Keine Schneegarantie - Feldberg bietet neues Ganzjahresangebot

Die Saisonkarte wird zur Jahreskarte. Damit soll den unsicheren Schneemengen entgegengewirkt werden. Die Ticketpreise erhöhen sich nur moderat.
„Nur darauf zu hoffen, dass es schneit, reicht heute nicht mehr aus – wir brauchen Ganzjahresangebote“, sagte Patrick Schreib, Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus (HTG), beim Pressegespräch der Feldbergbahnen im Haus der Natur mit Blick auf den Klimawandel und seine Folgen. „Wir haben eine klare Strategie und sind auf dem besten Weg – der Feldberg erlebt nun seine Transformation zur Ganzjahresdestination“, so Schreib weiter.