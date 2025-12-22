Skigebiet Feldberg im Fokus: Klimawandel und Wintersport – wie passt das zusammen?

In Skigebieten unter 1000 Metern macht sich der Klimawandel besonders bemerkbar. Der Feldberg muss immer mehr zu einer Ganzjahresdestination werden, um seine Zukunft zu sichern.
„Ich bin heute morgen bei 18 Grad von Freiburg hierher gefahren“, sagt Kai Lebrecht, Geschäftsführer der Feldbergbahnen, beim Gespräch mit unserer Redakteurin. Und das Anfang Dezember. Die milden Temperaturen in den vergangenen Tagen gingen auch dem Schnee an den Kragen – wie ein Blick aus dem Fenster zeigt. Die Pisten in Fahl sind mit grünen Flecken versehen. Regen hat für Schneetau gesorgt.