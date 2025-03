Skifliegen in Norwegen: Erster Sieg 2025: Wellinger gewinnt klar in Vikersund

FC 08 Villingen – FC 08 Homburg Mit dieser Startelf soll die lange Negativserie beendet werden

Viel los ist in der MS Technologie-Arena gegen 13.30 Uhr an diesem kalten Samstag noch nicht wirklich, dafür sind schon die Aufstellungen da. 08-Coach Steffen Breinlinger will mit dieser Startelf die Villinger Negativserie – zehn Regionalliga-Pleiten in Folge – beenden. Der FC 08 Homburg hat etwas dagegen.