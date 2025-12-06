Skifahren in Jungingen: Textile Skipiste könnte eine Alternative sein

In den vergangenen Jahren herrschte selten Betrieb am Junginger Skilift. Die Skizunft macht sich Gedanken, wie langfristig Skispaß im Killertal gewährleistet werden kann.
Skifahren an schneereichen Abenden unter Flutlicht – und das direkt vor der Haustür im Killertal: Das ist die Traumvorstellung vieler Skibegeisterter in Hohenzollern – und nicht zuletzt von Stefan Winter, Vorsitzender der Skizunft in Jungingen. Regelmäßiger Betrieb am Skilift „Schebdach“ an der Hochmeisterstraße ist in den vergangenen Jahren jedoch rar geworden; zunehmend mildere Winter machen Skifahren auf rund 600 Metern Höhe über dem Meeresspiegel zur Ausnahme.