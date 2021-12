1 Im vergangenen Winter standen die Lifte in Tailfingen still. In diesem Jahr soll dank eines Hygienekonzepts das Skifahren in Albstadt möglich sein. Quelle: Unbekannt

Albstadt - Damit die aktuelle Wintersaison besser wird als die vorherige, ziehen die wintersporttreibenden Albstädter Vereine an einem Strang: Gemeinsam haben sie ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für die kommende Skisaison erarbeitet. Bei der Präsentation dieses Konzepts am Dienstagabend wurde nur zu deutlich, wie wichtig den Vereinen die bevorstehende Skisaison ist. Schließlich waren die vergangenen beiden Winter aus ihrer Sicht ein Reinfall gewesen: In der Saison 2019/20 war Schnee auf der Alb Mangelware; einzig der WSV Ebingen konnte auf Kunstschnee einige Tage lang Skikurse veranstalten. Der Winter 2020/21 brachte dann zwar Schnee zur Genüge, doch ließen die Coronapandemie und die mit ihr verbundenen Verbote und Einschränkungen einen Skibetrieb nicht zu.

Keine Einnahmen, aber laufende Kosten

Damit waren die Vereine doppelt gestraft: Weder im Winter 2019/20 noch im Winter 2020/21 gab es Einnahmen aus dem Liftbetrieb; gleichzeitig wollten die Lifte unterhalten sein: Vor allem die TÜV-Abnahmen machten sich auf der Ausgabenseite deutlich bemerkbar.

Und so war Raimund Kiauka, der Vorsitzende des Skiclubs Onstmettingen, mit der Idee eines gemeinsamen Hygienekonzepts aller Albstädter Wintersportvereine bei der Stadtverwaltung vorstellig geworden. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass ein solches Hygienekonzept Aufgabe der Vereine sei, die Stadt aber in Person von Jasmin Frühwirt Hilfestellung bei der Prüfung des Konzeptes leisten werde. Darauf richtete Kiauka eine Whats-App-Gruppe ein – alle sechs Vereine, die WSVs aus Ebingen, Tailfingen und Pfeffingen, die Ski-Clubs Onstmettingen und Truchtelfingen sowie der TSV Lautlingen – nahmen Platz im Boot. "Ein Konzept für alle ist sinnvoll und macht es auch für die Stadt einfacher", erklärt der Vorsitzende des WSV Tailfingen, Thomas Merz. Auch Ingo Schick, Vorsitzender des WSV Ebingen, war federführend an der Aufstellung des Hygienekonzeptes für Liftbetrieb und Skischule beteiligt.

2G Plus am Skilift

Dieses mehrseitige Konzept, das vereinsübergreifend in einer Woche erarbeitet wurde und alle Auflagen der Stadt berücksichtigt, basiert auf der aktuellen Corona-Verordnung vom 4. Dezember für Skilifte. Es gibt Basisstufe, Warnstufe, Alarmstufe und Alarmstufe II mit ihren jeweiligen Bestimmungen, die getrennt für Gäste und Personal gelten; auf der aktuell geltenden Alarmstufe II ist die 2G-Plus-Regel verbindlich: Wintersportler, die geimpft oder genesen sind, schulpflichtige Kinder bis 17 Jahre sowie noch nicht eingeschulte Kinder können die Albstädter Liftanlagen benutzen.

Mitarbeiter sind mit Nachweiskontrolle beschäftigt

Die Vereine haben sich darauf geeinigt, in der bevorstehenden Saison keine Punktekarten auszugeben, sondern nur Halbtages- oder Ganztageskarten. Denn für das "Knipsen" der Karten vor jeder Liftfahrt haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter am Lift schlichtweg keine Zeit: Sie werden genug zu tun haben mit der Prüfung des Impf- oder Genesenenstatus der Gäste. Die Ski- und Snowboardfahrer können sich, sobald der Nachweis erbracht ist, am Lifthaus ihre Karte kaufen und erhalten eine nicht übertragbare Kennzeichnung in Gestalt eines Armbands.

Die Vereine stellen allen Helfern und Mitarbeitern die nötige persönliche Schutzausrichtung zur Verfügung. Außerdem werden QR-Codes für die Registrierung mit der Luca-App aushängen, denn die Erfassung der Personalien der Besucher gehört auch zum Hygienekonzept – für den Fall, dass Kontaktpersonen ermittelt werden müssen.

Des weiteren gilt: Der Mindestabstand von 1,50 Meter muss eingehalten werde; wo das nicht geht, sei im Kiosk oder am Bügel des Schlepplifts, herrscht Maskenpflicht, außer für Mitglieder eines Haushalts. Ganz wichtig: Wo Ski gefahren wird, so Ingo Schick, "haben Rodler nichts verloren. Die müssen sich einen anderen Hang suchen".

"Wir stehen in den Startlöchern"

Die Initiatoren sind zuversichtlich, dass die Stadt Albstadt dieses Hygienekonzept "als Leitplanke für den Betrieb der Saison 2021/22" kurzfristig abgesegnen wird. Dort liegen bereits alle TÜV-Zulassungen der Gerätschaften und Lifte sechs Vereine vor, eine weitere unabdingbare Voraussetzung für eine Betriebserlaubnis. "Wir stehen in den Startlöchern und können jederzeit loslegen."