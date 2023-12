Skifahren auf der Zollernalb: Wie der Skiclub Hechingen auf den Klimawandel reagiert

1 Die Skiausfahrt nach Ischgl bildet beim Skiclub Hechingen regelmäßig den Saisonabschluss – im kommenden Jahr ist die Ausfahrt vom 5. bis 7. April. Foto: Petri

Der Winter auf der Zollernalb ist eingekehrt. Höchste Zeit also für die Mitglieder des Skiclubs Hechingen, ihrem liebsten Hobby nachzugehen. Doch hat Skifahren in der Region noch eine Zukunft?









Link kopiert



„Leider muss man sagen, dass die Ausflüge unseres Vereins an die Lifte in der näheren Umgebung in den vergangenen Jahren immer wenigen wurden“, bedauert Frank Petri, 1. Vorsitzender des Skiclub Hechingen, dass selbst in den Höhenlagen der Zollernalb wie beispielsweise an den Liften in Albstadt-Tailfingen oder Onstmettingen Skifahren zur Ausnahme wird. Am Skilift in Schlatt oder Burladingen sehe es angesichts zunehmend milder Winter noch schlechter aus. Einen eigenen Skilift betreibt der Skiclub Hechingen indes nicht.