Skif-Talente bei Junioren-WM: Lukas Tannheimer, Melina Gaupp und Ina Lickert haben Großes vor

Nach den Olympischen Spielen stehen die Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften der Biathleten an. Auch ein Trio des Skiinternats Furtwangen kämpft am Arber um Medaillen.

Ähnlich wie bei den Olympischen Spielen trägt auch bei den Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften der Biathleten im Bayerischen Wald (23. Februar bis 8. März) der Name Tannheimer mit die Hoffnungen des Deutschen Ski-Verbandes: Der 18-jährige Lukas Tannheimer (DAV Ulm/Skif) wird bei den Junioren ins Rennen geschickt, obwohl er eigentlich noch in der Jugendklasse starten dürfte. Dasselbe gilt noch viel mehr für Top-Talent Melina Gaupp (DAV Ulm/Skif). Auch sie hat sich in der internen Qualifikation durchgesetzt und soll am Arber Medaillen holen. Ebenfalls ist Ina Lickert (SZ Breitnau/Skif) nominiert.

Tannheimer will Medaillen – am liebsten im Sprint „Mein Ziel ist es schon, Medaillen zu holen. Am schönsten wäre es, wenn es im Sprint schon klappt wie letztes Jahr“, sagt Lukas Tannheimer. Da wurde er in Östersund Jugend-Weltmeister. Nach seinem Traum für die Wettkämpfe am Arber befragt, zögert Tannheimer ein wenig. „Das Schießen war in den Wettkämpfen diese Saison echt nicht stabil. Und dann war ich jetzt ja auch noch krank“, sagt er vorsichtig, ehe er dann doch damit rausrückt: „Mein Traum wäre, beim Weltcup-Finale am Holmenkollen zu starten.“ Den zusätzlichen Startplatz bekommen die Junioren, die in der Gesamtwertung am besten abgeschnitten haben. „Da müsste aber schon ganz viel passen. Vor allem muss ich 100-prozentig fit sein“, sagt der 18-Jährige.

Melanie Gaupp: WM-Nominierung „eine Ehre“

Auch Melina Gaupp (DAV Ulm/Skif) will mit Edelmetall nach Hause kommen. „Mein Ziel ist eine Einzelmedaille“, sagt sie. Generell wolle sie gute Wettkämpfe zeigen und in jedem Rennen mindestens 90 Prozent Trefferleistung erreichen. „Die Nominierung bedeutet mir sehr viel, da das mein großes Ziel für diese Saison war“, sagt Gaupp. Den Start bei den Juniorinnen sehe sie als Ansporn und als „große Ehre“.

Große Überraschung für Talent Lickert

Für Ina Lickert (SZ Breitnau/Skif) kam die Nominierung für die Jugend-Wettkämpfe überraschend. „Ich habe das gar nicht erwartet. Vor allem nicht, nachdem es in Oberhof so schlecht gelaufen ist. Es hat mir komplett den Stecker gezogen.“ Den Grund aber fand man in der kurzen Zeit zwischen der Deutschen Jugend-Meisterschaft und dem zweiten Qualifikations-Wettkampf am Notschrei heraus: Eisenmangel. Dies wurde behandelt. Dann ging es um die Frage, wo die 16-Jährige starten soll – bei der Jugend 17, wo sie eigentlich hingehört, oder eben bei den Älteren, in der kombinierten Gruppe der Jugend und Juniorinnen, um sich die Chance auf die Qualifikation zu erhalten. Die Entscheidung hatte Bernhard Kröll, zuständig für den Nachwuchskader der Frauen, Landestrainer Steffen Hauswald und Ina Lickert überlassen. „Mir ging es wieder gut, deshalb haben wir gesagt, wir wagen es.“

Nachricht auf „typische Steffen-Art“ überbracht

Die gute Nachricht hat ihr Hauswald überbracht. „Auf typische Steffen-Art“, wie Ina Lickert verrät, die seit diesem Schuljahr am Skiinternat in Furtwangen ist: „Er hat mich zu sich ins Büro gerufen und so wie er geschaut hat, dachte ich, ich kriege einen Einlauf für irgendwas. Dann hat er mich aber in den Arm genommen und mir gratuliert.“ Sie sei jetzt schon „relativ nervös“, gesteht die 16-Jährige: „Vor allem, nachdem sie das auch im Fernsehen bei der Olympia-Übertragung gesagt haben, dass die besten Nachwuchs-Biathleten am Arber starten. Und da gehöre ich einfach dazu. Das ist schon überwältigend irgendwie.“

Jetzt geht es erst einmal zum gemeinsamen Vorbereitungslehrgang nach Oberhof, ehe das Team dann drei Tage vor Wettkampfbeginn in den Bayerischen Wald umzieht.

Übertragen wird die JWM übrigens in diversen Live-Streams: Die Junioren-Rennen kommentiert Kommentatoren-Legende Christian Dexne auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek. Alle Rennen in voller Länge gibt es beim Streamingportal Eurovisionsport zu sehen.

WM-Rennen mit BW-Beteiligung

Samstag, 28. Februar, 14.30 Uhr: Einzel Junioren mit Lukas Tannheimer

Sonntag, 1. März, 10.30 Uhr: Einzel weibliche Jugend mit Ina Lickert

Sonntag, 1. März, 14.30 Uhr: Einzel Juniorinnen mit Melina Gaupp

Montag, 2. März, 11 Uhr: Mixed-Staffel Jugend

Montag, 2. März, 14.45 Uhr: Mixed-Staffel Junioren

Dienstag, 3. März, 14.30 Uhr: Sprint Junioren mit Lukas Tannheimer

Mittwoch, 4. März, 10.30 Uhr: Sprint weibliche Jugend mit Ina Lickert

Mittwoch, 4 . März, 14.30 Uhr: Sprint Juniorinnen mit Melina Gaupp

Freitag, 6. März, 10.30 Uhr: Massenstart 60 Junioren. mit Lukas Tannheimer

Freitag, 6. März, 11.30 Uhr: Massenstart 60 Juniorinnen mit Melina Gaupp

Freitag, 6. März, 15.40 Uhr: Massenstart 60 weibliche Jugend mit Ina Lickert

Samstag, 7. März, 14.30 Uhr: Staffel Junioren

Sonntag, 8. März, 10.30 Uhr: Staffel weibliche Jugend

Sonntag, 8. März, 14.30 Uhr: Staffel Juniorinnen

Deutscher Schülercup in Ruhpolding

Am vergangenen Wochenende hat derweil der Deutsche Schülercup (DSC) in der Ruhpoldinger Chiemgau-Arena Station gemacht. Für die jüngste Altersklasse, die Schüler 13, war das bereits das Saisonfinale. Für die Älteren steht Ende des Monats noch ein Wettkampfwochenende in Oberwiesenthal (Sachsen) an.

Die Siegerstaffeln:

Schüler 13: Elias Scheja, Jakob Dorer (beide SC Schönwald), Theo Magera (DAV Ulm)

Schüler 14/15: Paul Beck, Elias John (beide DAV Ulm), Raphael Perenthaler (SC Schönwald)

Schülerinnen 14/15: Alina Trick (SC Schönwald), Nora Menzel (DAV Ulm), Clara Weisser (WSV Schömberg)