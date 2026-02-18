Skif-Talente bei Junioren-WM: Lukas Tannheimer, Melina Gaupp und Ina Lickert haben Großes vor

Nach den Olympischen Spielen stehen die Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften der Biathleten an. Auch ein Trio des Skiinternats Furtwangen kämpft am Arber um Medaillen.
Ähnlich wie bei den Olympischen Spielen trägt auch bei den Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften der Biathleten im Bayerischen Wald (23. Februar bis 8. März) der Name Tannheimer mit die Hoffnungen des Deutschen Ski-Verbandes: Der 18-jährige Lukas Tannheimer (DAV Ulm/Skif) wird bei den Junioren ins Rennen geschickt, obwohl er eigentlich noch in der Jugendklasse starten dürfte. Dasselbe gilt noch viel mehr für Top-Talent Melina Gaupp (DAV Ulm/Skif). Auch sie hat sich in der internen Qualifikation durchgesetzt und soll am Arber Medaillen holen. Ebenfalls ist Ina Lickert (SZ Breitnau/Skif) nominiert.