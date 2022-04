Daniela Maier hat bei ihrem Empfang in Furtwangen viel Spaß

5 Bei einer Polonaise mit dem Vereinsnachwuchs geht es durch den Saal der Furtwanger Festhalle. Foto: Kienzler

Fans, Freunde und Familie – alle feierten sie am Samstag die Bronzemedaillengewinnerin Daniela Maier in der Festhalle Furtwangen. Die Olympiadritte von Peking hatte viel Spaß beim Empfang, sie beantwortete Fragen, gab Autogramme, bekam Geschenke, dirigierte, machte Selfies und startete sogar eine Polonaise.















Link kopiert

Furtwangen/Vörhenbach –. Eingeladen haben die Städte Vöhrenbach und Furtwangen und der Skiclub Urach. Mit Bus und Fanclub reist Daniela Maier in Furtwangen an. Es geht gleich richtig ab. Zu stampfenden Rhythmen, inmitten eines Fahnenmeers mit dem Konterfei der erfolgreichen Uracher Skicrosserin, läuft die Sportlerin ein, wagt ein Tänzchen mit Mutti Brunhilde und startet mit dem Vereinsnachwuchs eine Polonaise durch die Menge, die auf der Bühne endet.

Über 250 Feiernde freuen sich mit erfolgreicher Sportlerin

Große Freude bei den Kindern und erste Jubelstürme der über 250 Feiernden im Saal. Moderator Stefan Lubowitzki führt bewährt mit spannenden Fragen an Daniela Maier durch den kurzweiligen Nachmittag. Die Gäste erfahren viel von der sportlichen Karriere, mit den ersten zarten Erfolgen beim hiesigen Schülercup, aber auch den Tiefen mit Verletzungspausen. "Das spannende am Skicross ist, dass man immer weiß wo man steht und es gibt immer Möglichkeiten zu überholen. Mein Ziel ist immer sauber und fair zu fahren und vor allem nicht aufzugeben", verrät Maier.

Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner und Vöhrenbachs neuer Schultes Heiko Wehrle begrüßen zum "interkommunalen Fest". Herdner gratuliert der Uracherin und ist begeistert: "Das war klasse wie du die Kinder gleich am Anfang mitgenommen hast, das sind die Stars von morgen, diese Verbindung brauchen wir. Wir sind stolz, wie du die Saison mit einem solchen Erfolg gekrönt hast."

"Daniela bringt wieder Schwung in den Schwarzwälder Wintersport"

"Herzlich willkommen bei deinem Heimatverein, dem Skiclub Urach", ruft Skiclubvorsitzender Manfred Kienzler mit lautstarker Unterstützung der Vereinsmitglieder. Er beschreibt Maier als bodenständig, ehrgeizig, fröhlich und eine, "die wieder Schwung in den Schwarzwälder Wintersport bringt."

Flankiert von zwei Trachtenträgern und den beiden Bürgermeistern bedankt sich Maier in ihrem Eintrag ins Goldene Buch bei den beiden Städten für den Empfang.

Maier und Smith erhalten wohl beide die Bronzemedaille

Manfred Kuner, Präsident des Skiverbands Schwarzwald, verleiht Daniela Maier einen Oscar für größtmögliche Fairness und bezieht sich auf Maiers Haltung und Aussagen nach dem Zielfotoentscheid. Er hat aktuelle Neuigkeiten zum Hickhack über die Bronzemedaille mit der Anfechtung der Viertplatzierten Fanny Smith aus der Schweiz. Nach vielen Telefonaten mit Verantwortlichen des schweizer Skiverbands, des deutschen nationalen olympischen Komitees, IOC-Präsident Thomas Bach und dem schwedischen FIS-Präsidenten wird das höchste FIS-Gremium Anfang dieser Woche entscheiden, dass Daniela Maier und Fanny Smith wohl die Bronzemedaille bekommen. Das nahende Ende dieser "Achterbahnfahrt" freut auch die Uracherin sichtlich, vor allem weil sich die beiden Athletinnen sehr gut kennen.

Noch einmal nimmt die Sportlerin den Saal mit in ihre Rennen. Über den großen Monitor flimmern die nervenaufreibenden Rennen vom Achtelfinale bis zum legendären Finale. "Jetzt weiß ich, was ihr zuhause mitgemacht habt", meint sie augenzwinkernd.

Dank für großen Rückhalt an Familie und Heimatverein

Die kleinen Pausen im Programm füllen die Mitglieder des Musikvereins Urach in ihren nagelneuen Uniformen. Die "Schwarzwaldmarie" haben sie an diesem Tag Daniela Maier gewidmet, wohl einmalig in der Vereinsgeschichte dürfte sein, dass eine olympische Medaillengewinnerin das "Badnerlied" dirigiert. Ein Riesenspaß auch für Daniela Maier, die kräftig mitsingt.

"Die Familie ist wahnsinnig stolz auf dich. Auch was wir zusammen in unserer Kindheit erleben durften und was unsere Eltern uns ermöglicht haben", sagt Bruder Dominik. Vater Thomas ergänzt: "Das Skifahren war bei ihr halt immer irgendwo drin."

Informationen aus erster Hand gibt es vom sportlichen Leiter Skicross beim DSV, Heli Herdt. Grüße überbringen danach unter anderem Abgeordnete und Urachs Ortsvorsteher Martin Schneider.

Maier bedankt sich am Ende nicht nur bei ihrem Heimatverein und dem hiesigen Skiverband für den großen Rückhalt, sondern auch vor allem bei ihrer Familie und ihren Fans. Symbolisch dafür übergibt sie Manfred Kienzler ein Trikot aus Peking mit Widmung und der Ankündigung, dass sie irgendwann wieder beim vereinseigenen Wälderpokal starten will, weil "des isch einfach eines der coolsten Rennen überhaupt." Manfred Kienzler überreicht der Sportlerin und ihrer Familie zwei große Holz-Nachbildungen der Bronzemedaille aus Holz mit den Unterschriften aller Teilnehmer des Public Viewing.

Uracherin hämmert Fass mit Freibier an und schreibt viele Autogramme

Professionell zapft die Uracherin am Ende des Programms das Fass mit dem Freibier an und prostet zusammen mit den Ehrengästen ihren Fans zu. Geduldig schreibt die Sportlerin danach unzählige Autogramme und erfüllt jeden Selfie-Wunsch.

Für die reibungslose Verpflegung der Gäste sorgen die Skiclubs Furtwangen und Vöhrenbach.