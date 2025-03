Skicross WM in St. Moritz: Toller Wahnsinn – Daniela Maier holt sich ihre erste WM-Bronzemedaille

Jan Ulllrich und Lance Armstrong – die Duelle Triumphe, Fairplay, Doping, Skandale, Freunde und nun Bad Dürrheim

Erst der sportliche Olymp, dann nach Dopingbetrug der Absturz ins Bodenlose. Anklagen, Skandale, Sperren – statt in Gelben Trikots in den Sportgazetten strahlend sorgen Jan Ullrich und Lance Armstrong nach dem Ende ihrer Karrieren für viele negative Schlagzeilen in der Boulevard-Presse. Nun kommt es in Bad Dürrheim zum Wiedersehen.