Skicross-WM in St. Moritz: Sensation – Daniela Maier holt ihre erste WM-Bronzemedaille

1 Daniela Maier war nach dem Zieleinlauf in St. Moritz „mega happy. Ich bin erleichtert, weil es sich so leicht angefühlt hat.“ Foto: Eibner

Der Traum der Furtwangerin geht in Erfüllung. Trotz ihrer Knieprobleme ist Daniela Maier auf die Minute im Engadin voll da. Im Großen Finale startet sie von Platz vier aus eine starke Aufholjagd. Die Schweizerin Fanny Smith feiert den Weltmeistertitel.









Link kopiert



Nach ihrer Olympia-Medaille steht Daniela Maier (SC Urach) nun auch bei einer Skicross-Weltmeisterschaft erstmals auf dem Podest. Nach drei starken Rennen an diesem Freitag holte sich die Furtwangerin in St. Moritz Bronze. Vor dem Hintergrund, dass Daniela Maier aufgrund ihrer Knieprobleme mit gemischten Gefühlen – aber auch mit einer großen Vorfreude – in die Schweiz gefahren war, ist dieser dritte WM-Platz für sie ein großartiger Erfolg. Daniela Maier strahlte nach dem Zieleinlauf: „Ich bin mega happy und erleichtert, weil es sich so leicht angefühlt hat.“