Daniela Maier – Highspeed in Kanada

Skicross-Weltcup in Craigleith

1 Daniela Maier möchte nach den Rennen am Freitag und Samstag in Craigleth wieder strahlen wie hier in Innichen. Foto: Alice Russolo

Die Skicrosserin aus Furtwangen fährt in der Qualifikation für die Weltcup-Rennen in Craigleith (Kanada) auf die Plätze sechs und vier.









Im zweiten Qualifikationsrennen am Donnerstag legte Maier mit der Startnummer 2 eine Zeit von 47,46 Sekunden vor. Der Rückstand auf Quali-Siegerin India Sherret (Kanada) betrug am Ende nur 0,61 Sekunden. Die Plätze zwei und drei gingen an Marielle Berger Sabbatel (Frankreich) und Fanny Smith (Schweiz).