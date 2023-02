1 Daniela Maier freute sich am Dienstag über den zweiten Platz bei der Qualifikation auf der Reiteralm. Foto: Eibner//Santemiz

Daniela Maier ist bereit für die Heats auf der Reiteralm. Die Skicrosserin aus Furtwangen belegte am Dienstag in der ersten Qualifikation für die Weltcup-Rennen den starken zweiten Platz.









Link kopiert Diesen Artikel teilen











Die Skicrosserin aus Furtwangen belegte am Dienstag in der Qualifikation für die Weltcup-Rennen den starken zweiten Platz.

Daniela Maier musste sich im Crosspark Reiteralm nur der Schwedin Sandra Näslund geschlagen geben. Die Olympiasiegerin und souverän Führende des Gesamtweltcups kam nach 1:08,31 Minuten ins Ziel. 0,28 Sekunden mehr benötigte die Skicrosserin des SC Urach. Katrin Ofner (Österreich) folgte auf Rang drei.

Die WM-Generalprobe

Weiter geht es am Mittwoch auf der Reiteralm mit einer weiteren Quali. Die Finalläufe der Skicrosser und Skicrosserinnen finden am Donnerstag, 16. Februar, und Freitag, 17. Februar (jeweils ab 11.30 Uhr), statt. Daniela Maier, die derzeit den vierten Rang im Gesamtweltcup belegt, möchte dann wieder einen Podestplatz angreifen. Vielleicht gelingt der 26-jährigen Furtwangerin ja bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Bakuriani (Georgien) der erste Weltcup-Sieg?