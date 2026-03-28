Skicross Weltcup-Finale: Olympiasiegerin Daniela Maier gratuliert Sandra Näslund zum Gesamtsieg

Daniela Maier gratuliert Sandra Näslund zum Gewinn des Gesamtweltcups. Die Skicross-Olympiasiegerin aus dem Schwarzwald belegt am Samstag in Gällivare den starken zweiten Platz.

„Ich freue mich auf die letzten Rennen des Winters. Zum Saisonfinale in Gällivare fahren wir auf einem ganz neuen Kurs. Ich bin sehr gespannt, was uns dort erwartet. Unabhängig des Kurses möchte in den beiden Rennen noch einmal eine starke, stabile Performance zeigen. Mir ist es wichtig, dass ich gute Leistungen und entsprechend Selbstvertrauen in die kommende Saison mitnehmen kann“, hatte Daniela Maier vor den beiden letzten Weltcups des olympischen Winters gesagt.

Der Gesamtweltcup Die Ausgangslage im Gesamtweltcup war klar: Daniela Maier brauchte bei einem Rückstand von 175 Punkten auf Sandra Näslund, Olympiasiegerin von 2022, Siege am Samstag und Sonntag, um eventuelle Patzer der Schwedin auszunutzen. Es sprach also alles für einen vorzeitigen Gesamtsieg von Näslund.

Das Rennen am Samstag

Nach dem zweiten Platz in der Qualifikation – knapp hinter Näslund – standen am Samstag in Schweden die entscheidenden Heats auf dem Programm. Daniela Maier ließ in ihrem Viertelfinale Jole Galli (Italien), Talina Gantenbein (Schweiz) und Fanny Smith (Schweiz) keine Chance. Auch das Halbfinale gegen Hannah Schmidt Kanada), erneut Galli und Marielle Thompson, Olympiasiegerin von Sotschi (2014), war eine klare Sache für die Schwarzwälderin, die dann im großen Finale auf Näslund, Schmidt und Linnea Mobaerg (Schweden) traf.

In diesem legte sich Maier sofort in den Windschatten von Näslund. Die Furtwangerin versuchte alles, doch die Schwedin ließ sich bei ihrem Heimrennen nicht überholen. Daniela Maier sicherte sich souverän den zweiten Rang. Dritte wurde Hannah Schmidt.

Damit war endgültig klar, dass Sandra Näslund die große Kristallkugel in die Höhe stemmt. Daniela Maier belegt in Weltcup-Gesamtwertung – wie im Vorwinter – den starken zweiten Rang.

So geht es weiter

In Gällivare geht es am Sonntag ab 11.20 Uhr nun zum letzten Mal in diesem olympischen Winter im Skicross um Weltcup-Punkte.

Am kommenden Samstag steigen dann in der Furtwanger Festhalle die Feierlichkeiten zu Ehren von Olympiasiegerin Daniela Maier.