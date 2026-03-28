Skicross Weltcup-Finale: Olympiasiegerin Daniela Maier gratuliert Sandra Näslund zum Gesamtsieg

Daniela Maier gratuliert Sandra Näslund zum Gewinn des Gesamtweltcups. Die Skicross-Olympiasiegerin aus dem Schwarzwald belegt am Samstag in Gällivare den starken zweiten Platz.
„Ich freue mich auf die letzten Rennen des Winters. Zum Saisonfinale in Gällivare fahren wir auf einem ganz neuen Kurs. Ich bin sehr gespannt, was uns dort erwartet. Unabhängig des Kurses möchte in den beiden Rennen noch einmal eine starke, stabile Performance zeigen. Mir ist es wichtig, dass ich gute Leistungen und entsprechend Selbstvertrauen in die kommende Saison mitnehmen kann“, hatte Daniela Maier vor den beiden letzten Weltcups des olympischen Winters gesagt.