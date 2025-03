Skicross-Weltcup-Finale in Idre Fjäll: Daniela Maier setzt in Schweden erneut auf ihre geliebte „Leichtigkeit“

1 Die großartigen Erfolge bei der Weltmeisterschaft haben ihr sehr gutgetan: Daran möchte Daniela Maier beim Saisonfinale in Idre Fjäll anknüpfen und in Schweden erneut viel Spaß haben. Foto: Steffen Rometsch

Die Furtwangerin kann beim Saisonabschluss noch einen Top-Drei-Platz im Weltcup-Gesamtklassement erreichen. Jetzt schon blickt sie auf ihren erfolgreichsten Winter zurück.









Link kopiert



Skicrosserin Daniela Maier (SC Urach) ist bestens gelaunt zum Weltcup-Saisonfinale nach Schweden geflogen. Ihre großartigen Erfolge am vergangenen Wochenende bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz taten der Furtwangerin sehr gut. „Ich habe bei dieser WM zu meinem Skifahren, zu meiner Leichtigkeit wieder zurückgefunden. Vor der Weltmeisterschaft hatte ich dies etwas verloren. Mit dieser Lockerheit, die mir ein sehr gutes Gefühl gibt und mit der ich mich absolut identifiziere, möchte ich nun auch noch die beiden Rennen in Idre Fjäll fahren. Dann sehen wir, was am Ende meiner Saison im Weltcup steht.“