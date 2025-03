Beim Weltcup im kanadischen Craigleith scheidet die Furtwangerin im Viertelfinale aus. Die 29-Jährige rutscht damit in der Weltcup-Gesamtwertung wieder ab.

Daniela Maier schied nach Platz sieben im ersten Wettbewerb beim zweiten Wettbewerb in Craigleith (Kanada) bereits im Viertelfinale aus. Der Sieg bei der WM-Generalprobe ging erneut an die Schweizerin Fanny Smith.

Maier, Olympia-Bronzegewinnerin von Peking, kam im zweiten Viertelfinal-Lauf als Vierte hinter Veronika Redder (WSV Glonn), Lin Nakanishi (Japan) und Talina Gantenbein (Schweiz) ins Ziel.

Die Furtwangerin verlor somit auch in der Weltcup-Gesamtwertung wertvolle Punkte. Mit 765 Zählern wurde die 29-Jährige vom dritten auf den vierten Platz verdrängt. An der Spitze steht nun auch in dieser Rangliste Fanny Smith (916).

Florian Wilmsmann siegt

Bei den Männern jubelte Florian Wilmsmann über seinen dritten Saisonsieg. Der Skicrosser vom TSV Hartpenning führt damit vor den beiden letzten Weltcups in Idre Fjäll/Schweden auch die Weltcup-Gesamtwertung an.

Die Weltmeisterschaft in St. Moritz startet am Montag. Die Skicrosswettbewerbe beginnen am Freitag.