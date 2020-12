Skicross Furtwangerin Daniela Maier will Weltcup-Sieg

Ab Juni war dann für Daniela Maier und ihre Trainer sehr viel Flexibilität gefragt, "denn aufgrund der Corona-Verordnungen, die sich ja fast täglich veränderten, mussten wir immer wieder in den Alpen Trainingsorte kurzfristig wählen, die eben möglich waren. Da haben unsere Trainer aber einen hervorragenden Job gemacht, denn es gab in der gesamten Saisonvorbereitung nie Leerlauf."

Die gesamte Saison 2017/18 hatte die Schwarzwälderin aufgrund ihrer Knieoperationen verpasst. Die nachfolgende Wintersaison war lediglich zum "Reinschnuppern" für sie gedacht. Ihr richtiges Comeback feierte Maier im Vorwinter, als sie sich nach einem nicht so erfolgreichen Saisonstart steigerte, Podestplätze einfuhr und schließlich in der Gesamtwertung des Weltcups auf Rang sieben stand. Das sei natürlich noch steigerungsfähig. "Ich möchte in dieser Saison von Anfang an voll da sein."

Mit einem Mentaltrainer arbeitet Daniela Maier schon länger zusammen. "In Phasen, in denen es nicht so gut läuft – dies haben wir uns zusammen erarbeitet – ist es wichtig, dass man sich allein auf seine Stärken besinnt", betont sie. Diese liegen vor allem darin, dass die Furtwangerin, wenn es bei ihr im Rennen läuft, dann auf eine gewisse positive Leichtigkeit auf den Skiern umstellen kann. Daniela Maier liebt vor allem die schwierigen Strecken, die Herausforderungen und das Risiko. "Weiter muss ich mich in der Startphase auf jeden Fall verbessern. Da lasse ich noch zu viel Zeit", erklärt sie.

Sie spürt gesundheitlich keinerlei Nachwirkungen von ihren Knieoperationen. Die langwierige Knorpelverletzung hatte sie sich ausgerechnet im Februar 2017 auf dem heimischen Feldberg zugezogen. "Als vorbeugende Maßnahmen, damit es mit dem Knie keinerlei neue Beschwerden gibt, begleiten mich nach dem morgendlichen Aufstehen immer das kurze Ergometertraining sowie natürlich Stabilisationsübungen in den Tag hinein", erzählt Daniela Maier, die weiter in Rosenheim wohnt und ihre Ausbildung als Polizeiobermeisterin längst abgeschlossen hat.

Die 24-Jährige blickt auf die neue Saison. Acht Weltcup-Rennen sind angesetzt, darunter auch das Event Ende Januar auf dem Feldberg, das wahrscheinlich keine Zuschauer erleben wird.

Weltmeisterschaft in China stellt Sonderfall dar

Aufgrund der Corona-Pandemie und den inzwischen verschärften Maßnahmen – gerade in vielen Skigebieten – ist es allerdings nicht sicher, ob alle geplanten Weltcup-Rennen auch so stattfinden. "Es ist jedenfalls eines meiner großen Ziele, meinen ersten Weltcup-Sieg einzufahren und mich natürlich zeitnah für die Weltmeisterschaft im Februar in China zu qualifizieren." Für diese Qualifikation sind bei den Weltcups zwei zweite Plätze unter den Top 16 oder eine Platzierung in den Top 8 erforderlich. Für eine Daniela Maier in Normalform sollte diese Hürde kein Problem darstellen.

Diese Weltmeisterschaft in China stellt ein Sonderfall dar. Denn bisher fand noch kein einziges Skicross-Weltcup-Rennen dort statt. Sollte die Weltmeisterschaft in Zhangjiakou aus irgendwelchen Gründen Mitte Februar nicht stattfinden können, dann dürfte Skicross – laut den Regularien – auch ein Jahr später nicht bei den Olympischen Winterspielen in Peking laufen.

Aber Daniela Maier denkt noch längst nicht so weit. "Für mich geht es Schritt für Schritt", beschreibt sie auch ihr allgemeines Lebensmotto. Dies bedeutet, ihre aktuelle starke Form für den Weltcup-Start in zwei Wochen konservieren und dann angreifen.

Obwohl erst 24 Jahre jung, zählt Daniela Maier im Skicross-Weltcupzirkus schon zu den "alten Hasen". Die Karte Erfahrung will die Schwarzwälderin in den kommenden Monaten natürlich auf ihrer Saisontour erfolgreich ausspielen.