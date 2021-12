1 Skitouren anzubieten in Coronazeiten, das ist für die Vereine in Friesenheim und im Ried nur schwierig umsetzbar. Foto: Kaiser

Eigentlich wäre jetzt in den Skiclubs der Gemeinden Hochsaison. Die Stimmung ist aber getrübt, die pandemische Lage wird die Angebotsliste erneut verkleinern lassen. Zahlreiche Fahrten müssen abgesagt werden.















Link kopiert

Friesenheim/Ried - Die Listen der Skiclubs in Friesenheim und im Ried waren für die Saison gefüllt mit Ski- und Snowboardkursen. Busse in die Skigebiete für Ausfahrten seien ebenso gebucht worden. Die Stimmung in den Vereinen ist allerdings getrübt. Die pandemische Lage bremst die Planungen für die Wintersaison aus. Mit ihren Mitgliedern bleiben die Skiclubs über ihre Homepages verbunden. "Mal schauen, was irgendwie geht", erklärt Siegfried Schmid, Vorsitzender des Wintersportclubs Friesenheim gegenüber der Lahrer Zeitung und bleibt optimistisch. Die Skigebiete haben noch geöffnet. "Solange Corona und Omikron es zulassen, planen wir", sagt der Heiligenzeller. Mitfahren dürfe ohnehin nur wer getestet und geimpft sei. Dass dadurch deutlich weniger los sein wird, leuchte ihm ein und reduziere die Anzahl von Teilnehmern um 70 Prozent. Verglichen mit der vergangenen Skisaison ließe sich in diesem Jahr wenigstens eine Kleinigkeit planen. Am Lift spiele sich ohnehin alles an der frischen Luft ab. Wer an den Kursen teilnehme, müsse privat zu den Skigebieten fahren. Über die vielen Absagen im vergangenen Jahr verzeichne der Verein auch einen Mitgliederrückgang von gut 40 auf 200 Menschen. Normalerweise kompensiere der Wintersportclub Absagen durch Neuanmeldungen. Ins Gespräch bringe sich der Verein über die Teilnahme am Bürgerfest und am Weihnachtsmarkt sowie beim Brettlemarkt. Alle Veranstaltungen sind flach gefallen. Glücklicherweise habe der Wintersportclub keine Ausgaben für Sportstätten wie Sportvereine. So ließen sich entgangene Einnahmen leichter kompensieren. Schwierig bleibt die Lage auch beim Skiclub Schwanau mit seinen 350 Mitgliedern. An einer geplanten Skifreizeit in der Schweiz halte der Verein noch fest. Die erforderlichen Corona-Bedingungen mit Quarantänevorgaben und Hygienerichtlinien liegen dem Vorsitzenden Thorsten Krenkel vor. "Alles ist nicht so einfach", betont der Vorsitzende. Bis jetzt seien auch in Schwanau noch die Kurse geplant. Von Corona ließe sich der Verein weniger beeindrucken. Vielmehr könnte das Wetter einen Strich durch die geplanten Kurse im Februar machen. Die 2 G-Vorschrift sei am Berg ohnehin mittlerweile Standard. Aber der Skiclub lebe nicht nur von der Abfahrt. Vielmehr liebten seine Mitglieder die Vorbereitungsphasen durch Skigymnastik und Treffen unter dem Jahr. All das musste ebenfalls eingestellt werden. Dankbar ist Krenkel für die Treue seiner Mitglieder und die dennoch anhaltende Motivation des Lehrteams, die trotz allem weiterhin Fortbildungen besuche. "Zu heiß" ist Lukas Ille, Vorsitzender der Skifreunde Meißenheim, "die Corona-Geschichte". In Abstimmung mit dem gesamten Vorstand wurde für dieses Jahr alle geplanten Veranstaltungen storniert und abgesagt. Geplant war eine Skifreizeit im Bregenzer Wald vom 21. bis 23. Januar sowie eine Jugendfreizeit im Februar. "Nicht auszudenken, wenn die Grenzen wegen Omikron dicht gemacht werden", erklärt Ille. Das Risiko sei dem Verein zu hoch. Die 220 Mitglieder sind dem Verein auch in den vergangenen beiden eher passiven Jahren treu geblieben. Wenn es einen Wechsel gegeben habe, dann von der aktiven in die fördernde Mitgliedschaft. Geplant sei bisher noch ein Schneeschuhwanderung in Bernau, so lange das Wetter mitspiele. Mitglieder würden mit ihren Privatfahrzeugen fahren. Ein Bus lasse sich nicht bestellen. Normalerweise unterstütze der Verein Kinder und Jugendliche bei den Kursen mit 100 Euro pro Kind. Gedeckt wären diese Ausgaben in der Regel über Einnahmen beim Weihnachtsmarkt in Meißenheim. Enttäuschend war in diesem Jahr jedoch der Verkauf von Weihnachtsboxen über die Vereinsgemeinschaft. Haben 2020 noch 300 Weihnachtsboxen ihre Abnehmer gefunden, waren es 2021 nur noch knapp 75. Jetzt hofft Ille mit seinem Team auf die Wintersaison 2022/23.

Die Vereine und Clubs halten ihre Mitglieder auch weiterhin auf ihren Homepages auf dem Laufenden, aktuelle Infos gibt es beim Skiclub Schwanau unter www.sc-schwanau.de, bei den Skifreunde Meißenheim unter www.skifreundemeissenheim.de und beim Wintersportclub Friesenheim unter www.wsc-friesenheim.de.