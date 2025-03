Möglich wurde das, weil Simon Hettich am Skilift Weißenbach mit enormem Einsatz die Schneedecke noch halten kann.

Insgesamt mehr als 55 Kinder der Jahrgänge 2021 bis 2013, also von vier bis zwölf Jahren, maßen sich dabei im fairen Wettstreit, dabei auch mehr als 20 Kinder aus dem eigenen Ski-Club.

„Drei-Zwei-Eins-Los“ - das sind die letzten Worte des Starters, bevor die Kinder durch den Rennkurs flitzen dürfen. Teilnehmen durften alle Kinder, die gerne einmal Skirennluft schnuppern wollten, egal ob sie bereits Rennerfahrung vorweisen konnten.

Sponsoren unterstützen den Skisport

Der Fokus der VR-Talentiade liegt darauf, den Kindern einen schönen und spannenden Tag im Schnee zu ermöglichen und ihnen die Freude am Skisport weiter zu geben. Mit dem Partner der Volksbanken-Raiffeisenbanken wollen die Skiverbände Baden-Württemberg schon früh Nachwuchstalente fördern.

Die Talentiade in Schönwald ist bereits die dritte in diesem Winter im Schwarzwald. Am 15. März wartet das Finale der VR-Talentiade am Seibelseckle im Nordschwarzwald. Davor aber galt es für die Kinder, am „Weißenbach-Gletscher“ einen Riesenslalom-Kurs erfolgreich zu bestreiten. Bei herrlichem Frühlingswetter und perfekt präparierter Piste konnte der veranstaltende Ski-Club sogar drei Durchgänge durchführen. Dabei kam der beste Lauf in die Wertung.

Skilift-Betreiber Simon Hettich macht es möglich

„Dank der enormen Unterstützung der Skiclub-Mitglieder konnten wir eine tolle Veranstaltung auf die Beine stellen. Ein Dank geht an all die vielen Helfer, die bereits Tage zuvor die Piste in einen hervorragenden Zustand brachten. Dies wieder mit großer Unterstützung durch Skilift-Betreiber Simon Hettich. Ihm gilt der größte Dank, dass er es ermöglicht hat, den Event auszutragen“, erklärte der Verantwortliche für den Alpinsport im Ski-Club, Alexander Schätzle.

Bei der Siegerehrung lachten die Kinder mit der Sonne um die Wette. Neben einer großen Verlosung gab es Pokale, Urkunden und Medaillen für die Schnellsten des Tages. Sieger waren alle Kinder, denn alle durften einen Preis der Volksbanken-Raiffeisenbanken mit nach Hause nehmen.