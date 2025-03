Skiclub Schiltach: Auf bekannten Weltcup-Strecken unterwegs

Die Reise führte 17 begeisterte Skifahrer und Snowboarder auf die bekannten Weltcup-Strecken in St. Anton am Arlberg, Sölden und Gurgl. Die Pisten waren bestens präpariert und boten ideale Bedingungen für abwechslungsreiche Abfahrten. Die steilen Hänge und schnellen Abschnitte erforderten Konzentration und Technik, doch das Erlebnis auf den berühmten Abfahrten war laut Mitteilung jede Herausforderung wert.

Besonders in Sölden und Hochgurgl, wo die Höhenlage von über 3000 Metern für perfekte Schneeverhältnisse sorgte, konnten alle Wintersportler ihre Leidenschaft ausleben. Während in den Tälern bereits der Frühling Einzug hielt, genoss die Gruppe in den Bergen noch einmal die Faszination des Wintersports. An allen Tagen herrschte Sonnenschein, was für tolle Stimmung sorgte.

Ein besonderes Highlight wartete am letzten Tag: In der Nacht zuvor fiel Neuschnee, so dass die Pisten in Sölden am Morgen mit einer feinen Schneeauflage bedeckt waren. Die Teilnehmer schwärmten von den Bedingungen – das Gefühl, auf der frischen Schneedecke elegante Schwünge zu ziehen, war ein Genuss.

Pläne für die nächste Saison geschmiedet

Am Abend wurden die Erlebnisse des Tages ausgetauscht und gemeinsame Pläne für die nächste Saison geschmiedet. Die Organisation lag erneut in den bewährten Händen des Vorsitzenden Wolfram Hils und seiner Frau Helga, unterstützt von Carina Armbruster.

Mit schönen Erinnerungen und Vorfreude auf die nächste Skisaison kehrten die Mitglieder nach Schiltach zurück.