Skiclub Donaueschingen: Geprägt von Pioniergeist und Ehrenamt

Für den Skiclub 1900 Donaueschingen gibt es eine hohe Auszeichnung und für Dutzende von Mitgliedern einen Ehrungsmarathon.
Der Skiclub 1900 Donaueschingen hat an historischer Stätte den Abschluss seines Jubiläumsjahrs zum 125-jährigen Bestehen gefeiert. Im Spiegelsaal des Museums Art-Plus fand auf Initiative von Hofapotheker Wilhelm Baur einst die Gründungsversammlung statt. Da lag es auf der Hand, diesen Ort auch für die Ehrung der Mitglieder zu wählen. Insgesamt galt es, 2152 Vereinsjahre zu ehren. Zum Auftakt beschrieb der Vorsitzende Thomas Haiz den Skiclub als einen Verein, der mit seinem breit gefächerten Freizeit- und Sportangebot das gesamte Jahr für alle Generationen etwas bietet.