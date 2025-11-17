Skiclub Donaueschingen: Geprägt von Pioniergeist und Ehrenamt

Für den Skiclub 1900 Donaueschingen gibt es eine hohe Auszeichnung und für Dutzende von Mitgliedern einen Ehrungsmarathon.

Der Skiclub 1900 Donaueschingen hat an historischer Stätte den Abschluss seines Jubiläumsjahrs zum 125-jährigen Bestehen gefeiert. Im Spiegelsaal des Museums Art-Plus fand auf Initiative von Hofapotheker Wilhelm Baur einst die Gründungsversammlung statt. Da lag es auf der Hand, diesen Ort auch für die Ehrung der Mitglieder zu wählen. Insgesamt galt es, 2152 Vereinsjahre zu ehren. Zum Auftakt beschrieb der Vorsitzende Thomas Haiz den Skiclub als einen Verein, der mit seinem breit gefächerten Freizeit- und Sportangebot das gesamte Jahr für alle Generationen etwas bietet.

Seit 76 Jahren und damit am längsten von allen Mitgliedern ist der Donaueschinger Erich Scherzinger im SC 1900. Foto: Rainer Bombardi

Oberbürgermeister Erik Pauly hatte ein Geldpräsent dabei und charakterisierte den Skiclub mit den Worten: „125 Jahre Sport, Tradition, Leidenschaft, Zusammenhalt und Vereinsleben.“ „Der Skiclub 1900 ist ein fester Bestandteil im gesellschaftlichen Leben der Stadt“, lobte Pauly das soziale Engagement hinsichtlich der Jugendarbeit und der Angebote für alle Generationen. Der Präsident des Badischen Sportbunds (BSB), Gundolf Fleischer, zeichnete den Skiclub mit der Großen BSB-Ehrengabe aus. Er rückte das Ehrenamt in den Fokus, ohne das die Gesellschaft um einiges ärmer wäre.

Goldene Skispitze als höchste Auszeichnung

Ulrich Kaiser, Vizepräsident des Deutschen Skiverbands (DSV), überreichte dem Skiclub als höchste Vereinsauszeichnung zum 125-jährigen Bestehen die goldene DSV-Skispitze. Kaiser sprach von einer nicht alltäglichen Zahl, hinter der sich eine lebendige Vereinsarbeit und ein unschätzbares Engagement für den Skisport verbergen. Explizit hob er Familie Stadel hervor, die über vier Generationen hinweg und in einer Vielzahl von Ehrenämtern gewirkt habe und die er als ein Rückgrat des Skiclubs bezeichnete.

2152 Vereinsjahre werden gewürdigt

Manfred Kuner, Präsident des Schwarzwälder Skiverbands, skizzierte den SC 1900 mit 500 Mitgliedern und ausgeprägter Nachwuchsförderung als eine der tragenden Säulen im Verbandsgebiet. Eine besondere Auszeichnung und die Ehrenmitgliedschaft erhielt Hermann Stadel für 75 Jahre Zugehörigkeit und jahrelange Mitwirkung in diversen Vorstandsämtern. Ein Jahr länger im Verein ist Rekordhalter Erich Scherzinger, der – ebenso wie Hans Kirner (74 Jahre) – seit mehr als 70 Jahren dem Verein die Treue hält.

Die Jubilare

Mehr als 50 Jahre:

Erich Scherzinger (76 Jahre), Hermann Stadel (75 Jahre), Hans Kirner (74 Jahre), Herbert Wehinger (60 Jahre), Andreas Callenbach, Klaus Saier (beide 59 Jahre), Armin Herrmann, Christa Rodenwaldt (beide 55 Jahre) und Rolf Jakob (54 Jahre).

50 Jahre:

Stefanie Lützow, Carolyn Sames, Dieter Sames, Brigitte Schirrmeistr, Norbert Sowieja, Dorothea Thomas, Werner Trunz, Anna Maria Trunz, Knud Trunz, Manfred Weilandt, Ilona Weilandt, Claudia Weishaar, Hans-Peter Wehinger und Reiner Wolff.

40 Jahre:

Werner Baur, Gerhard Frank, Mathias Preis, Gabriele Rottenecker, Jörg Schirrmeister, Karin Büchel, Rainer Weishaar, Katja Denzer-Krause, Mathias Krause, Gesine Krause, Margret McCall, Steffen Nepf, Eva-Maria Schmidt und Tobias Trunz.

25 Jahre:

Sylvia Callenbach, Jana Glaser, Sascha Neininger, Jens Pfaff, Nicole Pfaff, Ulrika Reiner, Eduard Reiner, Claudio Vanti, Thomas Vanti, Hans-Martin Vetter, Ulrike Wolff, Herbert Faber, Gabriele Faber, Benjamin Probst.