Skibörse in Tailfingen: Ein deutlich besserer Verkauf als in den Vorjahren

Von großem Erfolg gekrönt war die 48. und landesweit größte Skibörse des WSV Tailfingen.
Die Zollern-Alb-Halle wurde für Schnäppchenjäger zur Fundgrube. Wintersportfreunde können es kaum erwarten, die Skisaison steht vor der Tür. Gehofft wird auf endlich mal wieder reichlich Schnee, um der weißen Pracht zu frönen. Entsprechend groß war das Interesse bei der Skibörse des WSV Tailfingen. Vor der Zollern-Alb-Halle warteten die Brettl-Freunde in Scharen, bis am Samstag um 9 Uhr die Türen geöffnet wurden.