Ein deutscher Abfahrer lässt in Kitzbühel den Sieger und den zweitplatzierten Superstar zittern. Mit Platz acht gelingt Luis Vogt ein Lichtblick. Doch wegen Olympia wird es jetzt kompliziert.
Kitzbühel - Luis Vogt hatte gerade die Ziellinie von Kitzbühel überquert und sich von 45.000 Fans für seinen Mini-Coup feiern lassen, da sahen einige schon ein anstehendes Olympia-Chaos aufziehen. Rang acht bei der wichtigsten Abfahrt im Weltcup war nicht nur der größte Erfolg des 23-Jährigen und ein Lichtblick im bislang trübgrauen Ski-Winter der deutschen Speedfahrer.