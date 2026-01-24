Ein Deutscher übersieht eine Bodenwelle, der andere rutscht am Innenski aus: Der Start in das Streif-Wochenende wird für das DSV-Team zur Blamage. Was passiert nun in der Abfahrt?
Kitzbühel - Die heftige Blamage im Super-G hat die deutsche Vorfreude auf den großen Abfahrts-Klassiker von Kitzbühel getrübt. "Ich bin echt deprimiert, dass wir solche technischen Mängel haben", klagte Cheftrainer Christian Schwaiger. Seine Skirennfahrer hatten zum Auftakt des Hahnenkamm-Wochenendes schwer enttäuscht: Im Super-G schieden drei der vier Starter teils kläglich aus, Luis Vogt landete abgeschlagen nur auf Rang 44.