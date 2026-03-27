Ski- und Bergfreunde Haigerloch: Ein Geburtstag mit sportlicher Note

Die Ski- und Bergfreunde Haigerloch (sbh) sind nicht nur der mitgliederstärkste Verein im Stadtgebiet, sie werden dieses Jahr auch 50 Jahre alt.

Ein halbes Jahrhundert Vereinsgeschichte – das darf gefeiert werden und deshalb gibt es am Samstag, 20. Juni, einen Jubiläumstag mit besonderen Aktionen. Im Mittelpunkt steht dabei eine schöne Herausforderung: Dem runden Geburtstag folgend, plant die Vorstandschaft der Ski- und Bergfreunde eine 50 Kilometer lange Wanderung rund um Haigerloch. Sie knüpft damit an die 24-Stunden-Wanderungen an, die die „sbhler“ bis ins Jahr 2017 veranstaltet haben und dabei recht große Teilnehmerzahlen hatten.​

Passend zum Jubiläum fällt der Startschuss bereits um 3 Uhr in der Früh in Trillfingen. Wenn andere noch schlafen, machen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter der Führung von Armin und Petra Bisinger auf den Weg. Mit einem sportlichen Mindesttempo von 5,5 Kilometern pro Stunde geht es durch die frühe Morgendämmerung über abwechslungsreiche Strecken rund um Haigerloch.​

Wanderung für Grenzgänger​

Soviel sei schon verraten: Die auf zwölf Stunden Wanderzeit angesetzte Tour wird ein Gang an die Haigerlocher Markungsgrenzen und führt über das herrlich Laibetal in Bad Imnau hinauf auf den Kirchberg. Von dort aus geht es nach Gruol und über den naturbelassenen Warrenberg bei Owingen zurück über Stetten und Hart nach Trillfingen, wo man am Nachmittag eintrifft – sehr wahrscheinlich mit müden Beinen, aber auch sicher stolz auf das Erreichte. Im Schulhof wartet auf alle dann eine wohlverdiente Belohnung: Es gibt Dinnede und kühle Getränke, die vom „sbh“ spendiert werden, das sorgt mit Sicherheit für einen genussvollen Abschluss.

Die Teilnehmerzahl für die Jubiläumswanderung ist auf 35 Personen begrenzt. Mit der Zusage erhalten die Wanderer die genauen Eckpunkte der Route. Für Mitglieder der Ski- und Bergfreunde ist die Teilnahme kostenlos, alle anderen zahlen eine Startgebühr von 20 Euro. Anmeldungen sind per E-Mail an petrabisinger@web.de zu senden.​

Drei Radtouren​

Doch damit nicht genug. Mindestens genauso interessant wird es am selben Tag für jene, die lieber auf zwei Rädern als auf Schusters Rappen in der Natur unterwegs sind. Am 20. Juni gehen nämlich drei Radgruppen an den Start. Michael Heim aus Trillfingen übernimmt die Führung einer Familien-Radtour, Christian Krampulz aus Gruol, ein IHK geprüfter Mountainbike-Tourenguide, leitet die Ausfahrt der Bio-Biker. Der sbh-Vorsitzende Rainer Bisinger steht an der Spitze einer Tour für E-Mountainbiker.​

Die Tour für die Bio- und E-Mountainbiker sind passend zum Jubiläum ebenfalls 50 Kilometer lang. So können sowohl Gelegenheitsfahrer als auch erfahrene Mountainbiker teilnehmen und die schöne Umgebung rund um Haigerloch genießen.​ Details zu den einzelnen Strecken finden sich auf der Homepage des Vereins unter www.sbh-haigerloch.de.

Mountainbiken ist bei den Ski- und Bergfreunden im Sommer angesagt. Foto: sbh

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Am Ende treffen sich Radfahrer und Wanderer im Schulhof zum gemeinsamen Festle. Dort steht nicht nur das sportliche Erlebnis im Mittelpunkt, sondern vor allem das, was die Ski- und Bergfreunde seit 50 Jahren ausmacht: Gemeinschaft, Begeisterung für Bewegung und die Freude an der Natur.​

Die Ski- und Bergfreunde im Kurzporträt​

Verein

Gegründet wurde der Verein 1976 als Anlaufstelle für alle Wintersport- und Bergbegeisterten in Haigerloch und Umgebung. Mit über 450 Mitgliedern sind sie nicht nur eine aktive Gemeinschaft, die sich der Freude am Sport im Schnee und an der Natur verschrieben hat, sondern auch der mitgliederstärkste Verein Haigerlochs und die einzige gesamtstädtische Vereinigung. An der Spitze der „sbh“ stehen als erster Vorsitzender Rainer Bisinger und als zweiter Vorsitzender Armin Bisinger.​ Die Ski- und Bergfreunde bieten Aktivitäten und Veranstaltungen für alle Altersgruppen.