Ski- und Bergfreunde Haigerloch: Ein Geburtstag mit sportlicher Note

Die Ski- und Bergfreunde Haigerloch (sbh) sind nicht nur der mitgliederstärkste Verein im Stadtgebiet, sie werden dieses Jahr auch 50 Jahre alt.
Ein halbes Jahrhundert Vereinsgeschichte – das darf gefeiert werden und deshalb gibt es am Samstag, 20. Juni, einen Jubiläumstag mit besonderen Aktionen. Im Mittelpunkt steht dabei eine schöne Herausforderung: Dem runden Geburtstag folgend, plant die Vorstandschaft der Ski- und Bergfreunde eine 50 Kilometer lange Wanderung rund um Haigerloch. Sie knüpft damit an die 24-Stunden-Wanderungen an, die die „sbhler“ bis ins Jahr 2017 veranstaltet haben und dabei recht große Teilnehmerzahlen hatten.