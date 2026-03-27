Ski nordisch: Prevc fliegt in der Heimat zum Sieg - Wellinger Achter

Zum Start ins Saison-Abschlusswochenende dominiert der Topfavorit. Die deutschen Skispringer haben mit dem Kampf um die Podestplätze nichts zu tun. Ein Österreicher sorgt für einen Schreckmoment.

Planica - Der slowenische Saison-Dominator Domen Prevc hat beim Skifliegen in Planica einen Heimsieg gefeiert. Der 26-Jährige setzte sich auf der gigantischen Schanze vor dem Japaner Ren Nikaido und Daniel Tschofenig aus Österreich durch. Als bester deutscher Skispringer belegte Andreas Wellinger am Abschieds-Wochenende von Bundestrainer Stefan Horngacher den achten Platz. Der 30-Jährige landete bei 218,5 sowie 215,5 Metern.

Für einen Schreckmoment sorgte der Österreicher Stephan Embacher. Der 20-Jährige flog 240 Meter weit, verlor nach der Landung die Kontrolle und rollte und rutschte danach über den Hang. Embacher stand selbst wieder auf und verließ den Landebereich.

Prevc flog 232,5 und 230,5 Meter weit. Der Ausnahmespringer hat in dieser Saison so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Prevc triumphierte bei der Vierschanzentournee, bei den Olympischen Winterspielen holte er zweimal Gold. Er ist zudem Gesamtweltcupsieger und Skiflug-Weltmeister.

Wettkämpfe auch am Samstag und Sonntag

Karl Geiger belegte als zweitbester Deutscher den zwölften Rang (208 und 224,5 Meter). Pius Paschke wurde 24., für Olympiasieger Philipp Raimund wurde es Rang 28.

"Für mich war das Ziel, mich zweimal von der Schanze runterzuschmeißen, und das habe ich ganz gut hinbekommen", sagte Raimund im ZDF. Im vergangenen Jahr hatte der 25-Jährige noch wegen Höhenangst auf einen Start verzichtet.

Für die Springer geht es an diesem Samstag mit einem Teamwettbewerb weiter (9.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Zudem steht ein Einzel der Frauen auf dem Programm (15.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Am Sonntag endet die Saison mit einem weiteren Einzelfliegen im Tal der Schanzen.