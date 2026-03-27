Ski nordisch: Prevc fliegt in der Heimat zum Sieg - Wellinger Achter

Zum Start ins Saison-Abschlusswochenende dominiert der Topfavorit. Die deutschen Skispringer haben mit dem Kampf um die Podestplätze nichts zu tun. Ein Österreicher sorgt für einen Schreckmoment.
Planica - Der slowenische Saison-Dominator Domen Prevc hat beim Skifliegen in Planica einen Heimsieg gefeiert. Der 26-Jährige setzte sich auf der gigantischen Schanze vor dem Japaner Ren Nikaido und Daniel Tschofenig aus Österreich durch. Als bester deutscher Skispringer belegte Andreas Wellinger am Abschieds-Wochenende von Bundestrainer Stefan Horngacher den achten Platz. Der 30-Jährige landete bei 218,5 sowie 215,5 Metern.