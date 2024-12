Die Jahreshauptversammlung des Ski-Club Vöhrenbach fand im Gasthof Kreuz statt.

Aktivitäten Obwohl in Vöhrenbach Langlauf nur Ende November/Anfang Dezember 2023 auf der Friedrichshöhe möglich war, wurden trotzdem Wanderungen und wöchentliche Bike-Treffen durchgeführt oder Veranstaltungen gemeinsam besucht. Auch am Rosenmontag gab es die traditionelle Grillwurst beim Ski-Club. In der Kasse war ein Plus zu verzeichnen, was von den Kassenprüfern bestätigt wurde.

Wahlen Die Entlastung der Vorstandschaft wurde von Andrea Pietrek, als Vertreterin der Stadt Vöhrenbach, durchgeführt. Bei den turnusgemäßen Wahlen wurden Andrea Löhle (Vorsitzende), Manuel Becker (Sportwart nordisch), Jürgen Bammert, Susanne Borchert und Helmut Ruf (Beisitzer) in ihren Ämtern bestätigt. Eberhard Weisser wird in den nächsten zwei Jahren als Kassenprüfer tätig.

Loipenabzeichen Aktuell können bereits Loipenabzeichen des Loipenverbunds – zu der auch die Loipe Friedrichshöhe gehört – für die Saison 2024/2025 unter anderem bei der Stadt Vöhrenbach im Bürgerbüro erworben werden.

Skikurse und Ausfahrt Ein Skikurs (nordisch) ist für den 28. Dezember geplant. Eine mehrtägige Skiausfahrt nach Balderschwang sowie ein Skikurs (alpin) finden im Februar statt.

Ehrungen Im Rahmen der Ehrungen wurden Ursula Ruf für 50-jährige Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt und ihre Töchter Andrea Pietrek, Bettina Schrenk und Cornelia Sieper für ihre 40-jährige Zugehörigkeit zum Verein mit der goldenen Vereinsehrennadel ausgezeichnet.

Ebenfalls für ihre 40 Jahre andauernde Mitgliedschaft wurden Martina Braun und Rainer Mangold geehrt.

Auf 20 Jahre im Ski-Club können Rico Bammert und Wolfgang Fürderer zurückblicken. Mit einem Film-Rückblick von Manuel Becker endete der offizielle Teil der Versammlung.

Kurz-Infos zum Verein: Vorsitzende ist Andrea Löhle, der Verein zählt rund 200 Mitglieder. Homepage: www.sc-voehrenbach.de