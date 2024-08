Ski-Club Furtwangen feiert Erfolg: Clara Jäger wird Deutsche Meisterin im Bahnradfahren

1 Bei den Bahnradmeisterschaften auf dem Podest: Clara Jäger (Mitte, Ski-Club Furtwangen) wird Deutsche Meisterin in der U-19-Klasse. Silber erreicht Laura Nollau (links, RSV Chemnitz), auf den dritten Platz fährt Paula Gloning (rechts, E-Racers Top Level Augsburg). Foto: Ski-Club Furtwangen

Beim Ski-Club kann man mehr als nur Skifahren: Im Vereinsangebot hat sich der Radsport fest etabliert. Und das mit großem Erfolg. Die 17-jährige Clara Jäger aus Furtwangen wurde jüngst Deutsche Meisterin in der U-19-Klasse im Bahnradfahren.









Dabei ist ihr im Punktefahren bei den Bahnrad-Meisterschaften in Berlin etwas ganz Besonderes geglückt. Sie hat nicht nur die Konkurrenz hinter sich gelassen, sondern fuhr auf der 250 Meter langen Rundbahn so schnell, dass sie die Gruppe von hinten wieder erreichte, also eine ganze Bahnlänge den Mitstreitern voraus war.