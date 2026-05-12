Ski-Club Fahrnau: Vielfältiges Sommerprogramm auf zwei Rädern

Der Skiclub Fahrnau ist auch im Sommer aktiv. Bewegung macht Spaß und ist gesund- besonders in der Gemeinschaft.

Der Verein lädt dazu ein Teil der Skiclub-Community zu werden. Das abwechslungsreiche Ganzjahresangebot lässt kaum Wünsche offen, heißt es in einer Mitteilung. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Fahrradprogramm. Die Rennradgruppe trifft sich mittwochs um 17.30 Uhr am Schwimmbadparkplatz in Schopfheim und gelegentlich samstags zu gemeinsamen Ausfahrten. Für Mountainbike-Begeisterte gibt es gleich mehrere Angebote: Der Donnerstagstreff startet um 18.30 Uhr am Schulhof der Grundschule Fahrnau, gefahren wird in unterschiedlichen Leistungsgruppen. Die E-Bike-Seniorengruppe trifft sich mittwochs um 13.30 Uhr am Schwimmbadparkplatz. Die Frauengruppe beginnt ab Mitte Mai dienstags um 19 Uhr ebenfalls am Schulhof.

Neu im Programm ist eine Mountainbike-Gruppe für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren. Startpunkt ist freitags um 17.30 Uhr am Schulhof der Grundschule Fahrnau. Bei allen Fahrradausfahrten besteht Helmpflicht.

Auch zu Fuß ist der Skiclub aktiv: Die Nordic-Walking-Gruppe startet wöchentlich montags um 18.30 Uhr an der Wiesebrücke in Schopfheim. Für Senioren wird alle zwei Wochen mittwochs eine Wanderung angeboten. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am evangelischen Gemeindehaus in Fahrnau (nächster Termin am 20. Mai). Ein besonderes Glanzlicht auf dem Wasser ist der Stand-up-Paddling-Kurs am 27. Juni in Schwörstadt.

Neben dem Sport kommt auch das gesellige Beisammensein nicht zu kurz: Das Sommerfest findet am 17. Juli im Tennisheim Wiechs statt.

www.ski-club-fahrnau.de.