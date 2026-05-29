Ski-Club Fahrnau: Fahrnauer Wintersportler wagen sich aus Wasser

1 Der Ski-Club bietet einen Stand-Up-Paddling- Kurs an. Foto: Antje Matt Der Ski-Club Fahrnau ist ganzjährig aktiv und bietet einen Stand-Up-Paddling-Kurs







Link kopiert



Der Ski-Club Fahrnau bietet am Samstag, 27. Juni, einen für Erwachsene ab 18 Jahren an. Geleitet wird der Kurs von zwei erfahrenen Trainerinnen des Wassersportvereins Schwörstadt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr, der Kurs beginnt um 10 Uhr und dauert etwa zwei bis drei Stunden. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro für Mitglieder des Skiclub Fahrnau und 45 Euro für Nichtmitglieder. Boards und Schwimmwesten werden zur Verfügung gestellt. Mitzubringen sind Badebekleidung, Handtuch sowie Sonnenschutz. Schwimmkenntnisse werden vorausgesetzt.