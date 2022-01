Corona-Aktion in Villingen Knapp 1000 Villingen-Schwenninger machen sich stark für Demokratie und Schutzmaßnahmen

Am Ende standen 974 Unterschriften in den Listen. So viele Menschen machten sich am Samstagvormittag in der Villinger Innenstadt für Gesundheit und Demokratie stark. Und es können noch mehr werden: demnächst soll es eine Online-Plattform geben, auf der man sein Votum für das Impfen abgeben und so ein deutlichen Zeichen für das Impfen setzen kann.