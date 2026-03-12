Dank des Happy Ends bei Olympia kann US-Star Shiffrin befreit antreten im Kugel-Duell mit einer jungen Deutschen. Die Laune scheint bestens. Dabei hatte sie jüngst noch üble Hasskommentare erhalten.
Are - Mikaela Shiffrin hatte gut lachen. Im Auto in Schweden witzelte der Ski-Star mit Rivalin Camille Rast herum. Dass ein Teil des Gepäcks auf dem Weg nach Are verloren ging, schien die gute Laune der Amerikanerin nicht zu vermiesen. Zu einem Schnappschuss der illustren Fahrgemeinschaft schrieb Shiffrin bei Instagram: "Emma Aicher, wo bist du?" Die Deutsche antwortete mit einem Blödel-Selfie von sich auf der Couch, die Zunge herausgestreckt. "Auf dem Weg (bald)", schrieb Aicher. Vor dem vielleicht vorentscheidenden Wochenende im Gesamtweltcup könnte die Stimmung kaum gelöster sein.