In Kranjska Gora feiert eine Schweizer Slalom-Spezialistin ihren ersten Erfolg im Riesentorlauf. Danach wird sie emotional und erinnert an die Silvester-Katastrophe in ihrer Heimat.
Kranjska Gora - Die Schweizerin Camille Rast hat den Weltcup-Riesenslalom von Kranjska Gora gewonnen und ihren Sieg den Opfern der Brandkatastrophe von Crans-Montana und ihren Angehörigen gewidmet. "In dieser Woche gab es in meinem Heimatort einen tragischen Unfall und ich denke an diese Familien", sagte die Schweizerin und erinnerte an die 40 Toten und mehr als 100 Verletzten des Silvesterunfalls in dem Ski-Ort.