1 Emma Aicher zeigt einen starken ersten Riesenslalom-Durchgang in Hafjell. Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa Emma Aicher macht es spannend: Die Chancen der Deutschen auf den größtmöglichen Coup im Gesamtweltcup sind nach dem ersten Durchgang des letzten Riesenslaloms immer noch da.







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Hafjell - Die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher hat ihre Mini-Chance auf den Gewinn der Weltcup-Gesamtwertung gewahrt. Nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms von Hafjell liegt die 22-Jährige auf dem dritten Platz. Ihre Rivalin im Kampf um die große Kristallkugel, Mikaela Shiffrin, geht nur als 17. in den entscheidenden Durchgang ab 12.30 Uhr (ZDF und Eurosport).