1 Alexander Schmid hat sich kurz vor den Olympischen Spielen am Knöchel verletzt. Foto: Peter Kneffel/dpa In wenigen Wochen steht Olympia in Norditalien an; die deutschen Athleten kleiden sich derzeit mit den offiziellen Klamotten ein. Ski-Ass Schmid kommt an Krücken zum Termin - er hat sich verletzt.







München - Skirennfahrer Alexander Schmid droht die Olympische Winterspiele zu verpassen. Der Riesenslalom-Spezialist brach sich bei einem unterklassigen Rennen in der Vorwoche den Knöchel. Das sagte der 31 Jahre alte Allgäuer der Deutschen Presse-Agentur im Rahmen der Olympia-Einkleidung in München. Mit einer Schiene und an Krücken gestützt holte er sich dabei seine Klamotten für die im Februar anstehenden Winterspiele ab. Wie groß die Hoffnung ist, in Norditalien dabei zu sein, das sagte er nicht.