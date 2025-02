WM in Saalbach-Hinterglemm: Ski-Team droht Fiasko: Kraftlose Dürr verpasst Medaille

WM in Saalbach-Hinterglemm

3 Mit den Kräften am Ende: Die angeschlagene Lena Dürr nach dem WM-Slalom. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa

Auch die angeschlagene Lena Dürr im Slalom kann die deutsche Mannschaft bei der alpinen Ski-WM nicht erlösen. Eine letzte Hoffnung bleibt noch. Die Schweiz dominiert am Zwölferkogel weiter.









Saalbach-Hinterglemm - Mit letzter Kraft schleppte sich Lena Dürr aus dem Zielraum. Auch die große Slalom-Hoffnung hat die erste deutsche Medaille bei der alpinen Ski-WM in Österreich verpasst. Gesundheitlich angeschlagen fuhr Dürr beim Sieg der Schweizerin Camille Rast auf Rang acht. 1,13 Sekunden trennten sie von einem Podestplatz. Dem Deutschen Skiverband droht vor dem abschließenden Herren-Slalom am Sonntag weiter die erste alpine WM ohne Edelmetall seit 18 Jahren. Zuletzt war das 2007 im schwedischen Are passiert.