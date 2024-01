Ski alpin: Keine Brüche bei Ski-Ass Kilde - DSV-Coach hadert

1 Stürzte schwer in Wengen: Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen. Foto: Peter Schneider/KEYSTONE/dpa

Ski-Star Kilde kommt bei seinem Sturz in Wengen ohne Brüche davon. Vom Krankenbett schickt der gezeichnete Norweger ein Selfie mit Freundin Shiffrin. Ein deutscher Trainer schimpft nach dem Rennen.









Wengen - Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde ist bei seinem schweren Sturz in Wengen offenbar glimpflicher davongekommen als zunächst befürchtet. Der Norweger zog sich bei dem Unfall kurz vor dem Ziel eine Schnittwunde in der Wade zu und kugelte sich die Schulter aus, wie der norwegische Verband bekanntgab. Der 31-Jährige wurde bereits am Vorabend im Krankenhaus von Bern operiert, wohin ihn die Helfer per Helikopter geflogen hatten.